Економіка

16:44 20.02.2023

Підприємства Group DF направили українцям, ЗСУ та ТРО за рік війни понад 588,7 млн грн

3 хв читати
Підприємства Group DF направили українцям, ЗСУ та ТРО за рік війни понад 588,7 млн грн

Бізнеси Group DF за рік розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України надали допомогу українцям, армії та Територіальній обороні на загальну суму 588,7 млн грн.

Згідно з пресрелізом компанії, підтримка України відбувається на всіх рівнях: акціонера, бізнесу, топменеджменту, а також ініціативних груп працівників. Допомога бізнесу сконцентрована на чотирьох основних напрямах: допомога армії та ТРО; гуманітарна допомога жителям постраждалих від обстрілу територій; допомога місцевим громадам у відновленні інфраструктури та водопостачанні; медична допомога.

Як зазначив керівник корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов, слова якого наведені у пресрелізі, основна допомога надається ключовими бізнесами групи: азотним, газовим та титановим.

"Ми налагодили чітку систему взаємодії бізнесів групи з підрозділами ЗСУ, штабами, благодійними фондами. Не про всі проєкти ми можемо говорити публічно, але зазначу, що акцент допомоги у 2023 році суттєво змістився відповідно до потреб військових. Наприклад, один із найважливіших нових проєктів - це пряма допомога ППО для ЗСУ. Ми допомагаємо закуповувати антидронні системи, радіоелектронні системи виявлення, глушення, допомагаємо оснащувати системами ППО автотранспорт спеціального призначення", - констатує він.

За словами Арестархова, значні ресурси продовжують спрямовувати на гуманітарні цілі – відновлення інфраструктури міст: газової та енергетичної. Новий напрям – допомога медикам, які займаються реабілітацією поранених.

У довідці, що додається, уточнено, що серед ключових напрямів допомоги - встановлення мобільних штабів, купівля трьох антидронних систем, купівля, ремонт і передача автомобілів (670 шт.), закупівля тепловізорів (120), бронежилетів (620), тактичного одягу (3700), печей для обігріву (2200), а також плит, касок, амуніцій, дронів, генераторів, закупівля палива для військових, виконання низки технічних робіт.

Майже за рік підтримки групою українських міст, місцевих громад та постраждалого населення в умовах повномасштабної війни надано гуманітарну допомогу понад 4,5 млн осіб по всій Україні.

Так, у третьому кварталі 2022 року було надано допомогу на суму 199,8 млн грн. Підтримка надається за такими напрямами як відновлення інфраструктури, ремонт приміщень, шкіл, залізничних колій, доставка палива та води. Також організовуються тимчасові ночівлі для постраждалих, обладнуються приміщення, здійснюється постачання води, харчування та медикаментів, надається допомога в евакуації людей та розборі завалів. Медичної допомоги було надано на суму 28,7 млн грн. Зокрема, азотний бізнес продовжує закуповувати та доставляти медичні препарати та техніку для шпиталів та лікарень у 12 регіонах країни.

Близько чверті допомоги надається у співпраці з благодійними фондами. Серед них YRZ Non-Profit gemeinnurtzige UG, БФ "Вільне повітря", Всеукраїнський фонд допомоги сім'ям українських героїв "ДРУГ", ГО "Допоможи фронту", Добровольче формування №8 "Лісовик", БФ "Український соціальний захист", БФ "Дитяче серце" (допомога Центру дитячої кардіології та кардіохірургії "Охматдит" для постраждалих від вибухів дітей), БФ "Волонтери Поділля".

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено у низці країн Європи та Азії. Зокрема, Group DF – один із найбільших на території Східної Європи інвесторів у хімічну, титанову та портову галузі.

 

Теги: #group_df #благодійність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:09 15.02.2023
Маск пожертвував акції Tesla на суму понад $2 млрд на благодійність

Маск пожертвував акції Tesla на суму понад $2 млрд на благодійність

20:37 07.02.2023
Французький режисер Мішель Хазанавічус став послом United24

Французький режисер Мішель Хазанавічус став послом United24

07:25 13.01.2023
Зеленський: Платформа United24 відкрила новий напрям – відновлення України

Зеленський: Платформа United24 відкрила новий напрям – відновлення України

16:09 28.12.2022
Різдвяне диво для українців: 526 тис євро на генератори для лікарень в Україні

Різдвяне диво для українців: 526 тис євро на генератори для лікарень в Україні

17:59 23.12.2022
Жадан перерахував 500 тис. грн у БФ Каразінського університету на збереження центральної бібліотеки вишу

Жадан перерахував 500 тис. грн у БФ Каразінського університету на збереження центральної бібліотеки вишу

12:22 22.12.2022
"Так, я можу!": Талановиті у спорті діти з інвалідністю отримали стипендії від Parimatch Foundation

"Так, я можу!": Талановиті у спорті діти з інвалідністю отримали стипендії від Parimatch Foundation

16:35 17.12.2022
Міжнародні організації передали Білій Церкві 4 потужних генератори - ОВА

Міжнародні організації передали Білій Церкві 4 потужних генератори - ОВА

13:26 14.12.2022
"Здорова громада": Київська область долучилась до програми "Нова фізична культура"

"Здорова громада": Київська область долучилась до програми "Нова фізична культура"

19:00 09.12.2022
Хочу жити в Україні. Допомогти, щоб зберегти українську сім’ю

Хочу жити в Україні. Допомогти, щоб зберегти українську сім’ю

09:41 05.12.2022
Волонтери Переяслава забезпечили тимчасовий прихисток та планують відбудову житлового фонду для постійного проживання ВПО

Волонтери Переяслава забезпечили тимчасовий прихисток та планують відбудову житлового фонду для постійного проживання ВПО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На розширеній зустрічі з Байденом порушили питання санкцій проти атомної галузі Росії та представників "Росатому" - Шмигаль

РФ здійснила акт ядерного тероризму, запустивши ракети над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

Україна домовилася з МВФ на рівні персоналу стосовно початку обговорення повноцінної програми

Шмигаль: Уже майже тиждень у всій Україні немає відключень світла, але розслаблятися рано

НБУ запровадив додаткові вимоги до учасників ринку небанківських фінпослуг

ОСТАННЄ

"Метінвест" запустив ПівнГЗК та ІнГЗК у Кривому Розі після простою з літа 2022р.

На розширеній зустрічі з Байденом порушили питання санкцій проти атомної галузі Росії та представників "Росатому" - Шмигаль

SCM Ахметова сплатила до бюджету 73,2 млрд грн податків за 2022 рік - компанія

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 54 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

Глава "Нафтогазу" розраховує на збільшення видобутку газу в Україні у 2023 р. майже до 19 млрд куб. м

Виробникам хліба необхідне законодавче врегулювання відносин із торговельними мережами для розвитку галузі - експерт

Директор РГК Никоноров залишив компанію

Імпорт електроенергії зі Словаччини знову знизився станом на неділю

"Сентравіс" вивів виробництво на повну потужність, має намір наприкінці місяця офіційно відкрити нове виробництво в Ужгороді

РФ здійснила акт ядерного тероризму, запустивши ракети над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА