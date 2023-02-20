Підприємства Group DF направили українцям, ЗСУ та ТРО за рік війни понад 588,7 млн грн

Бізнеси Group DF за рік розв’язаної Росією повномасштабної війни проти України надали допомогу українцям, армії та Територіальній обороні на загальну суму 588,7 млн грн.

Згідно з пресрелізом компанії, підтримка України відбувається на всіх рівнях: акціонера, бізнесу, топменеджменту, а також ініціативних груп працівників. Допомога бізнесу сконцентрована на чотирьох основних напрямах: допомога армії та ТРО; гуманітарна допомога жителям постраждалих від обстрілу територій; допомога місцевим громадам у відновленні інфраструктури та водопостачанні; медична допомога.

Як зазначив керівник корпоративних комунікацій Group DF Олег Арестархов, слова якого наведені у пресрелізі, основна допомога надається ключовими бізнесами групи: азотним, газовим та титановим.

"Ми налагодили чітку систему взаємодії бізнесів групи з підрозділами ЗСУ, штабами, благодійними фондами. Не про всі проєкти ми можемо говорити публічно, але зазначу, що акцент допомоги у 2023 році суттєво змістився відповідно до потреб військових. Наприклад, один із найважливіших нових проєктів - це пряма допомога ППО для ЗСУ. Ми допомагаємо закуповувати антидронні системи, радіоелектронні системи виявлення, глушення, допомагаємо оснащувати системами ППО автотранспорт спеціального призначення", - констатує він.

За словами Арестархова, значні ресурси продовжують спрямовувати на гуманітарні цілі – відновлення інфраструктури міст: газової та енергетичної. Новий напрям – допомога медикам, які займаються реабілітацією поранених.

У довідці, що додається, уточнено, що серед ключових напрямів допомоги - встановлення мобільних штабів, купівля трьох антидронних систем, купівля, ремонт і передача автомобілів (670 шт.), закупівля тепловізорів (120), бронежилетів (620), тактичного одягу (3700), печей для обігріву (2200), а також плит, касок, амуніцій, дронів, генераторів, закупівля палива для військових, виконання низки технічних робіт.

Майже за рік підтримки групою українських міст, місцевих громад та постраждалого населення в умовах повномасштабної війни надано гуманітарну допомогу понад 4,5 млн осіб по всій Україні.

Так, у третьому кварталі 2022 року було надано допомогу на суму 199,8 млн грн. Підтримка надається за такими напрямами як відновлення інфраструктури, ремонт приміщень, шкіл, залізничних колій, доставка палива та води. Також організовуються тимчасові ночівлі для постраждалих, обладнуються приміщення, здійснюється постачання води, харчування та медикаментів, надається допомога в евакуації людей та розборі завалів. Медичної допомоги було надано на суму 28,7 млн грн. Зокрема, азотний бізнес продовжує закуповувати та доставляти медичні препарати та техніку для шпиталів та лікарень у 12 регіонах країни.

Близько чверті допомоги надається у співпраці з благодійними фондами. Серед них YRZ Non-Profit gemeinnurtzige UG, БФ "Вільне повітря", Всеукраїнський фонд допомоги сім'ям українських героїв "ДРУГ", ГО "Допоможи фронту", Добровольче формування №8 "Лісовик", БФ "Український соціальний захист", БФ "Дитяче серце" (допомога Центру дитячої кардіології та кардіохірургії "Охматдит" для постраждалих від вибухів дітей), БФ "Волонтери Поділля".

Group DF – диверсифікована міжнародна група компаній, бізнес якої представлено у низці країн Європи та Азії. Зокрема, Group DF – один із найбільших на території Східної Європи інвесторів у хімічну, титанову та портову галузі.