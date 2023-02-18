РФ здійснила акт ядерного тероризму, запустивши ракети над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

У НАЕК "Енергоатом" розцінюють проліт випущених російськими окупантами крилатих ракет над територією Південноукраїнської атомної електростанції в м.Южноукраїнськ Миколаївської області в суботу як акт ядерного тероризму.

"18 лютого 2023 року, під час чергової масованої ракетної атаки рф на Південноукраїнській АЕС о 8:25 та 8:27 зафіксовані прольоти двох ворожих крилатих ракет. Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку м. Первомайськ Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту. Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою. Це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу!", - йдеться в заяві, опублікованій в телеграм-каналі "Енергоатому".

У зв'язку з цим в НАЕК звернулися до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму РФ, виведення військових формувань РФ з території Запорізької атомної електростанції в м.Енергодар Запорізької області та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об'єктами України.

Як повідомлялося, російські окупанти випустили по території України вранці в суботу чотири крилаті ракети "Калібр", дві з них були збиті силами української протиповітряної оборони. Два вибухи пролунало у м. Хмельницький, поранення дістали два місцевих жителі, пошкоджено три навчальні заклади.