Витрати держбюджету на закупівлю військової техніки у січні знизилися до 28,7 млрд грн, виплати військовим – до 71,8 млрд грн

Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту у січні склали 28,7 млрд грн (15,6% від усіх видатків) порівняно з 38,0 млрд грн у грудні (11,5%) та 17,4 млрд грн у листопаді (7%).

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові витрати на грошове утримання військовослужбовців у січні знизилися до 71,8 млрд грн після рекордних 99 млрд грн та 88,1 млрд грн у листопаді.

Однак у загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців зросло – до 39,0% з 29,8% місяцем раніше через зниження всіх касових видатків загального фонду держбюджету до 193,7 млрд грн після рекордних 331,7 млрд грн у грудні та 261,1 млрд грн у листопаді.

Загалом видатки загального фонду держбюджету на оплату праці з нарахуваннями у січні склали 90,7 млрд грн, або 49,3% усіх видатків порівняно зі 131,7 млрд грн, або 39,7% у грудні.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення у першому місяці цього року також скоротилося – до 45 млрд грн (24,5% усіх витрат) із 58,3 млрд грн в останньому місяці минулого року. Зокрема 22,7 млрд грн становив трансферт Пенсійного фонду України, 14 млрд грн - виплати Мінсоцполітики допомоги, компенсацій, пільг та житлових субсидій.

З витрат, що залишилися, 3,1% припало на Нацслужбу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування – 5,7 млрд грн проти 20,3 млрд грн у грудні та 5,2% – на трансферти місцевим бюджетам: 9,5 млрд грн проти 10 2 млрд грн.

Водночас обслуговування держборгу в першому місяці цього року вимагало лише 0,6 млрд грн порівняно з 6,9 млрд грн у грудні і 36,4 млрд грн у листопаді.

Як повідомляв Мінфін з посиланням на попередні дані, доходи загального фонду держбюджету в січні впали до 104,4 млрд грн., з яких 36,6 млрд. грн. склала грантова допомога. У грудні минулого року вони підскочили до 229,2 млрд грн із 94,4 млрд грн у листопаді завдяки надходженню близько 138,4 млрд грн грантової допомоги.