Економіка

16:31 16.02.2023

МІБ втрачає ще одного європейського акціонера – Болгарію

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МІБ втрачає ще одного європейського акціонера – Болгарію

Європейські країни продовжують виходити зі складу акціонерів Міжнародного інвестиційного банку (МІБ).

У четвер МІБ отримав офіційне повідомлення від Болгарії про те, що з 15 серпня країна перестане бути акціонером банку, йдеться у його повідомленні.

Раніше це вже зробили Словаччина та Чехія, а Румунія анонсувала вихід із 9 червня.

Станом на кінець січня Болгарія мала 14,46% акцій банку, Румунія - 8,94%. Найбільший власник МІБ - Росія з 45,44%, Угорщина має 25,27%, Куба - 2,83%, Монголія - 1,8%, В'єтнам - 1,26%.

МІБ - наднаціональна міждержавна фінансова організація, заснована 1970 року країнами - членами Ради економічної взаємодопомоги. Основний напрям його діяльності – кредитування інвестиційних проєктів. Штаб-квартира МІБ розташована в Будапешті.

Теги: #болгарія #вихід #міб

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