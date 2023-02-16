Економіка

13:22 16.02.2023

Україна стане повноправним членом Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку IFAD

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Керівна рада Міжнародного фонду сільськогосподарського розвитку (IFAD) на щорічній сесії 15 лютого прийняла рішення схвалити повноправне членство України у цій організації.

Як повідомляється у пресрелізі Міністерства закордонних справ у четвер, Україна стане повноправним членом фонду з моменту передання генеральному секретареві ООН документа про приєднання до договору про заснування IFAD.

Уточнюється, що відповідну заявку на вступ Україна подала до Секретаріату IFAD у грудні 2022 року. Наразі відбуваються відповідні внутрішньодержавні процедури.

"Членство України у фонді надає можливість отримання українськими сільськогосподарськими виробниками доступних фінансових ресурсів, підтримки аграрного сектору України та міжнародного іміджу нашої держави, як одного з найбільших виробників і експортерів сільськогосподарської продукції на світовому ринку та активного учасника глобальних зусиль із боротьби з голодом, а також посилення політичного діалогу та підтримку з боку IFAD на міжнародних політичних форумах", - уточнило МЗС.

Нагадується, що IFAD є спеціалізованим агентством системи ООН та кредитно-фінансовою організацією, мандат якої передбачає подолання бідності та голоду у сільській місцевості в країнах, що розвиваються. До її складу входять 177 країн.

Основним засобом взаємодії IFAD із країнами-членами є виділення позик під низький відсоток або грантів на розробку та реалізацію проєктів з подолання бідності у сільській місцевості, які розподіляє уряд відповідної держави.

Позики надають державам-членам фонду з країн, що розвиваються, на пільгових, перехідних та звичайних умовах під реалізацію схвалених проєктів і програм. Умови позик варіюються залежно від показника ВВП на душу населення країни-позичальника.

Теги: #україна #ifad

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