Економіка

19:06 15.02.2023

У Швейцарії набирає чинності "стеля" цін на нафту з РФ

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У Швейцарії набирає чинності "стеля" цін на нафту з РФ

Швейцарія в середу ввечері слідом за ЄС приєднується до застосування "стелі" цін щодо нафтопродуктів із РФ, повідомляється на сайті уряду країни.

"Сьогодні Федеральна рада скоординувала свій санкційний режим... на нафтопродукти з Росії з останнім пакетом санкцій, ухваленим у ЄС", - йдеться у заяві на сайті уряду. Зазначається, що заходи набирають чинності з 18:00 за швейцарським часом.

Заходи повністю збігатимуться з раніше вжитими в ЄС. Крім того, влада Швейцарії зазначає, що у них діятимуть стосовно "стелі" ті самі правила на перехідний період, що і в Євросоюзі.

Рада ЄС на початку лютого офіційно затвердила ціну на нафтопродукти з Росії: одна стеля цін встановлюється на рівні $100 за барель, вона стосується бензину і дизельного палива, і стеля на продукцію з низькою доданою вартістю - $45 за барель. Рішення набуло чинності з 5 лютого 2023 року.

 

 

Теги: #росія #нафтопродукти #швейцарія

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