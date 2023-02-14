Економіка

17:50 14.02.2023

Після атак на українську енергосистему окупанти намагаються позбавити українців доступу до водопостачання - Шмигаль

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Після атак на українську енергосистему окупанти намагаються позбавити українців доступу до водопостачання - Шмигаль

Російські окупанти спускають воду з Каховського водосховища і у такий спосіб намагаються позбавити українців, які отримують воду з р. Дніпро, доступу до водопостачання, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"На сьогодні Росія має намір зробити умови життя в Україні нестерпними. 14 ракетних атак на українську енергетику. Остання атака на енергосистему - 10 лютого - тривала більше доби. Ракетами та дронами було обстріляно шість енергооб'єктів та сім високовольтних підстанцій магістральних мереж", - сказав Шмигаль уряду у вівторок.

Прем'єр повідомив, що енергетикам вже вдалося оперативно заживити споживачів за резервними схемами, і на сьогодні незначні мережеві обмеження діють лише в Одесі та прилеглих районах, а також частині Херсонської та Харківської областей.

"Але ворог не зупиняється. Тепер росіяни намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до питної води", - заявив прем'єр.

Крім того, Шмигаль повідомив, що ще більшою є атомна загроза, оскільки зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

"Гадаю, нікому не треба пояснювати, чим це загрожує Україні, Європі та світу загалом. Тому цивілізований світ не має мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, щоб вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або дозволила це зробити українським фахівцям. Звертаюся до міжнародних партнерів і наголошую: інакше ми зіткнемося з екологічною катастрофою, яка матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту", - наголосив Шмигаль.

Теги: #водопостачання #шмигаль #каховське_водосховище

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