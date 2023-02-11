Економіка

08:12 11.02.2023

США запровадили санкції щодо кількох колишніх і нинішніх болгарських чиновників

1 хв читати
США запровадили санкції щодо кількох колишніх і нинішніх болгарських чиновників

Двоє колишніх керівників відомств фінансів та енергетики Болгарії у п'ятницю включені до списку санкцій держдепартаменту США, інформує Болгарське національне телебачення.

За його даними, крім ексміністра фінансів Владислава Горанова та ексміністра енергетики Румена Овчарова до американського списку санкцій включені колишній виконавчий директор АЕС "Козлодуй" Іван Генов, колишній член ради директорів АЕС "Козлодуй" Олександр Ніколов і голова болгарського руху "Русофіли" Микола Малінов.

Заходи щодо цих осіб застосовуються на підставі американського закону Магнітського про відповідальність за порушення прав людини, під дію якого підпадають особи, які причетні до серйозних порушень прав людини та корупції у всьому світі, зазначає Болгарське телебачення.

 

 

Теги: #сша #санкції #болгарія #ексчиновник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 11.02.2023
Держсекретар США Блінкен обговорив із главою МЗС Франції підтримку України та способи вирішення конфлікту на Близькому сході

Держсекретар США Блінкен обговорив із главою МЗС Франції підтримку України та способи вирішення конфлікту на Близькому сході

08:11 11.02.2023
США мають намір укласти угоди з Японією та Британією з метою не залежати від КНР під час постачання найбільш важливих металів

США мають намір укласти угоди з Японією та Британією з метою не залежати від КНР під час постачання найбільш важливих металів

07:50 11.02.2023
Мінфін США у боротьбі з корупцією та впливом РФ впровадив санкції проти ексміністрів фінансів та енергетики Болгарії та двох ексдиректорів Козлодуйської АЕС

Мінфін США у боротьбі з корупцією та впливом РФ впровадив санкції проти ексміністрів фінансів та енергетики Болгарії та двох ексдиректорів Козлодуйської АЕС

05:27 11.02.2023
США ввели санкції щодо кількох колишніх та нинішніх болгарських чиновників

США ввели санкції щодо кількох колишніх та нинішніх болгарських чиновників

21:49 10.02.2023
Президент США 20-22 лютого відвідає Польщу

Президент США 20-22 лютого відвідає Польщу

20:47 10.02.2023
Адміністрація Байдена має намір запросити у Конгресу найбільший в історії оборонний бюджет

Адміністрація Байдена має намір запросити у Конгресу найбільший в історії оборонний бюджет

17:53 10.02.2023
Кабмін схвалив залучення гранту від США у розмірі $6 млрд - Шмигаль

Кабмін схвалив залучення гранту від США у розмірі $6 млрд - Шмигаль

07:45 10.02.2023
США надають Києву координати для ударів з HIMARS

США надають Києву координати для ударів з HIMARS

20:26 09.02.2023
Фахівці NASA повернули контроль над супутником для перевірки технологій майбутньої близькомісячної станції США

Фахівці NASA повернули контроль над супутником для перевірки технологій майбутньої близькомісячної станції США

15:33 09.02.2023
Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти російських виробників ракет, дронів та IT-компаній, що їх обслуговують

Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти російських виробників ракет, дронів та IT-компаній, що їх обслуговують

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Moody's знизило рейтинг України до "Ca" зі стабільним прогнозом

Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

"Нафтогаз" запропонував власникам дефолтних євробондів обговорити дещо кращі умови реструктуризації

Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу України" "RD" на тлі реструктуризації, що триває

НБУ відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних

ОСТАННЄ

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $671,6 млн

Moody's знизило рейтинг України до "Ca" зі стабільним прогнозом

СБ виділив Україні $50 млн гранту на відновлення, половину отримає Держагентство відновлення

Залежність економіки ФРН від Китаю зросла у 2022 році, це небезпечно – міністр фінансів Німеччини

Світовий банк виділив Україні ще $50 млн гранту на дорожньо-транспортну інфраструктуру

Україна на сьогодні тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блокових ТЕЦ - Шмигаль

Головою НР "Нафтогазу" обрано голову канадської енергокомпанії Tenaz Energy Ентоні Маріно

АРМА розпочала пошук управляючого для заарештованих активів виробника мінвод "Моршинська" IDS Ukraine

Рада врахує позицію МВФ у законопроєктах про пільги промисловості

"Нафтогаз" запропонував власникам дефолтних євробондів обговорити дещо кращі умови реструктуризації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА