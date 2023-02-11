США запровадили санкції щодо кількох колишніх і нинішніх болгарських чиновників

Двоє колишніх керівників відомств фінансів та енергетики Болгарії у п'ятницю включені до списку санкцій держдепартаменту США, інформує Болгарське національне телебачення.

За його даними, крім ексміністра фінансів Владислава Горанова та ексміністра енергетики Румена Овчарова до американського списку санкцій включені колишній виконавчий директор АЕС "Козлодуй" Іван Генов, колишній член ради директорів АЕС "Козлодуй" Олександр Ніколов і голова болгарського руху "Русофіли" Микола Малінов.

Заходи щодо цих осіб застосовуються на підставі американського закону Магнітського про відповідальність за порушення прав людини, під дію якого підпадають особи, які причетні до серйозних порушень прав людини та корупції у всьому світі, зазначає Болгарське телебачення.