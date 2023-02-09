МХП минулого року виділив на соціальні проєкти 132 млн грн та понад 13 тис. тонн продовольства

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, за минулий 2022 рік підтримав і реалізував кілька соціальних проєктів на загальну суму понад 132 млн грн, а також передав понад 13 тис. тонн продукції власного виробництва волонтерам, співробітникам та їхнім сім'ям і внутрішньо переміщеним особам.

Так, наприклад, у 2022 році він підтримав ініціативу свого благодійного фонду "МХП – Громаді" щодо облаштування укриттів у школах, дитсадках та медустановах на загальну суму 6,6 млн грн, повідомляється на сайті групи компаній у середу.

Крім того, МХП виділив 8 млн грн коштів у рамках конкурсу "Час діяти, Україно!", а також надав 6,3 млн грн грантової підтримки за програмами Глобального договору ООН "Роби своє" та SEED, тим самим підтримавши український малий і середній бізнес та економіку країни.

МХП наголосив, що у 2022 році підприємства холдингу перерахували до бюджетів усіх рівнів сумарно 4,6 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів, з яких до загальнодержавного бюджету надійшло 1,03 млрд грн, до місцевих – 2,09 млрд грн, а на єдиний соціальний внесок (ЄСВ) припало 1,53 млрд грн.

Агрохолдинг також зазначив у повідомленні, що від початку російського повномасштабного вторгнення зробив своїм пріоритетом підтримку продовольчої безпеки та економіки країни, а також збереження робочих місць і своєчасну виплату зарплат працівникам.

"Компанія підтримує роботу підприємств (за винятком підприємства "Український бекон", роботу якого була змушена тимчасово призупинити через посилення бойових дій у Донецькій області), зберігає робочі місця та сплачує заробітну плату вчасно та в повному обсязі, зокрема мобілізованим співробітникам. За 2022 рік компанія направила на зарплати мобілізованим працівникам майже 459 млн грн", - зазначається у повідомленні холдингу.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року агрохолдинг завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Холдинг виробляє та реалізує свою продукцію під ТМ "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", "LaStrava", "Skott Smeat", "РябChick", "Ukrainian Chicken", "Qualiko", "Sultanah" "Assilah"; а також через франчайзингову мережу магазинів "М'ясомаркет" та точок стріт-фуду "Döner Market".

МХП у 2021 році отримав $393 млн чистого прибутку проти $133 млн чистого збитку у 2020 році, при цьому його виторг зріс на 25% - до $2,37 млрд.

Засновником, мажоритарним акціонером та головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.