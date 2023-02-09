Економіка

07:36 09.02.2023

МХП минулого року виділив на соціальні проєкти 132 млн грн та понад 13 тис. тонн продовольства

2 хв читати
МХП минулого року виділив на соціальні проєкти 132 млн грн та понад 13 тис. тонн продовольства

Агрохолдинг МХП, найбільший виробник курятини в Україні, за минулий 2022 рік підтримав і реалізував кілька соціальних проєктів на загальну суму понад 132 млн грн, а також передав понад 13 тис. тонн продукції власного виробництва волонтерам, співробітникам та їхнім сім'ям і внутрішньо переміщеним особам.

Так, наприклад, у 2022 році він підтримав ініціативу свого благодійного фонду "МХП – Громаді" щодо облаштування укриттів у школах, дитсадках та медустановах на загальну суму 6,6 млн грн, повідомляється на сайті групи компаній у середу.

Крім того, МХП виділив 8 млн грн коштів у рамках конкурсу "Час діяти, Україно!", а також надав 6,3 млн грн грантової підтримки за програмами Глобального договору ООН "Роби своє" та SEED, тим самим підтримавши український малий і середній бізнес та економіку країни.

МХП наголосив, що у 2022 році підприємства холдингу перерахували до бюджетів усіх рівнів сумарно 4,6 млрд грн у вигляді податкових нарахувань, внесків і зборів, з яких до загальнодержавного бюджету надійшло 1,03 млрд грн, до місцевих – 2,09 млрд грн, а на єдиний соціальний внесок (ЄСВ) припало 1,53 млрд грн.

Агрохолдинг також зазначив у повідомленні, що від початку російського повномасштабного вторгнення зробив своїм пріоритетом підтримку продовольчої безпеки та економіки країни, а також збереження робочих місць і своєчасну виплату зарплат працівникам.

"Компанія підтримує роботу підприємств (за винятком підприємства "Український бекон", роботу якого була змушена тимчасово призупинити через посилення бойових дій у Донецькій області), зберігає робочі місця та сплачує заробітну плату вчасно та в повному обсязі, зокрема мобілізованим співробітникам. За 2022 рік компанія направила на зарплати мобілізованим працівникам майже 459 млн грн", - зазначається у повідомленні холдингу.

МХП – найбільший виробник курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, олії, продуктів м'ясопереробки. На європейський ринок МХП постачає охолоджені напівтуші курей, які переробляються, зокрема на його підприємствах у Нідерландах та Словаччині. У лютому 2019 року агрохолдинг завершив угоду щодо придбання словенської компанії Perutnina Ptuj.

Холдинг виробляє та реалізує свою продукцію під ТМ "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", "LaStrava", "Skott Smeat", "РябChick", "Ukrainian Chicken", "Qualiko", "Sultanah" "Assilah"; а також через франчайзингову мережу магазинів "М'ясомаркет" та точок стріт-фуду "Döner Market".

МХП у 2021 році отримав $393 млн чистого прибутку проти $133 млн чистого збитку у 2020 році, при цьому його виторг зріс на 25% - до $2,37 млрд.

Засновником, мажоритарним акціонером та головою правління МХП є український бізнесмен Юрій Косюк.

 

 

Теги: #мхп #податки #гумдопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:14 08.02.2023
МХП минулого року виділив на соціальні проєкти 132 млн грн та понад 13 тис. тонн продовольства

МХП минулого року виділив на соціальні проєкти 132 млн грн та понад 13 тис. тонн продовольства

15:59 07.02.2023
Київ отримав гуманітарну допомогу від італійських партнерів - тенти, буржуйки та генератор

Київ отримав гуманітарну допомогу від італійських партнерів - тенти, буржуйки та генератор

11:18 07.02.2023
Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Туреччині, яка постраждала від землетрусу

Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Туреччині, яка постраждала від землетрусу

13:00 27.01.2023
Нідерланди з грудня 2022 р. передали Україні близько 300 тонн енергообладнання для відновлення електропостачання

Нідерланди з грудня 2022 р. передали Україні близько 300 тонн енергообладнання для відновлення електропостачання

09:27 24.01.2023
У Верховній Раді ініціюють внесення норми про презумпцію невинуватості платника податків до Податкового кодексу

У Верховній Раді ініціюють внесення норми про презумпцію невинуватості платника податків до Податкового кодексу

11:52 10.01.2023
ДБР передало Нацгвардії бронепластини та балістичні шоломи, вилучені у справі про махінації з гумодопомогою

ДБР передало Нацгвардії бронепластини та балістичні шоломи, вилучені у справі про махінації з гумодопомогою

14:23 06.01.2023
Український бізнес у 2022 році сплатив податків на 80 млрд грн більше, ніж у мирному 2021 році - Шмигаль

Український бізнес у 2022 році сплатив податків на 80 млрд грн більше, ніж у мирному 2021 році - Шмигаль

16:22 05.01.2023
На Черкащині підприємець неправомірно використовував генератор із гумдопомоги

На Черкащині підприємець неправомірно використовував генератор із гумдопомоги

17:37 04.01.2023
Зернотрейдер "Прометей" за час війни надіслав 8 млн грн на десятки гуманітарних проєктів

Зернотрейдер "Прометей" за час війни надіслав 8 млн грн на десятки гуманітарних проєктів

14:28 04.01.2023
Київ отримав від Тампере три автобуси та гуманітарну допомогу

Київ отримав від Тампере три автобуси та гуманітарну допомогу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу України" "RD" на тлі реструктуризації, що триває

НБУ відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних

Міжнародні резерви України в січні зросли на 5% - до $29,9 млрд

Одеса перейшла на графіки 2/8 замість 2/12 у результаті заходів із ліквідації аварії на ПС, яких вживають енергетики, - голова "Укренерго"

"Укренерго" анонсувало повне зняття лімітів споживання на один день у всіх областях для вимірювання споживання

ОСТАННЄ

Fitch підтвердило рейтинг "Нафтогазу України" "RD" на тлі реструктуризації, що триває

Необхідність посилення адмінзаходів на ринку нафтопродуктів на сьогодні відсутня

Небанківський фінринок у січні залишили 24 фінкомпанії, додано одного учасника

Vestas вирішила припинити всю діяльність у РФ, "кинувши" активи, що залишилися, і гроші, що зависли

Maersk у IV кв. скоротила чистий прибуток на 18,8% і виторг - на 3,7%, гірше за прогнози

Скоригована EBITDA Yara в 2022 р. зросла в 1,7 раза, до $4,9 млрд

Обсяг імпорту електроенергії зі Словаччини на середу майже на рівні вівторка – близько 10 тис. МВт-год

Естонія, Латвія, Польща та Литва закликають ЄС негайно розробити законодавчі рамки для якнайшвидшого використання заморожених російських активів – лист

Газорозподільні компанії РГК у 2023 році почнуть встановлювати споживачам smart лічильники

НБУ відніс банк "Форвард" до категорії неплатоспроможних

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА