Економіка

20:24 08.02.2023

Необхідність посилення адмінзаходів на ринку нафтопродуктів на сьогодні відсутня

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Необхідність посилення адмінзаходів на ринку нафтопродуктів на сьогодні відсутня

Ринок нафтопродуктів зміг самостійно закрити додатковий попит, який виник останніми місяцями через різке збільшення кількості бензинових та дизельних генераторів, що свідчить про відсутність необхідності посилення адміністративних заходів на ньому наразі, повідомив перший заступник глави Мінекономіки Денис Кудін.

"Ми ринок підштовхуємо постійно імпортувати більше, і те, що ціна пішла вниз, це наслідок виключно економічної причини. Більше імпорту - відповідно ціна йде вниз", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи на прохання агентства зауваження та пропозиції Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо необхідності повернути держконтроль над обігом світлих нафтопродуктів (високооктанового бензину та дизпалива), Кудін констатував, що ситуація на ринку на сьогодні не потребує таких заходів.

Водночас він закликав АМКУ забезпечувати неухильний нагляд та контроль за тими суб'єктами ринку, які підпадають під сферу регулювання конкурентного відомства.

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет наприкінці листопада минулого року заявив про неможливість оцінити основні показники ринку пального в Україні через дерегуляцію та відмову низки учасників ринку звітувати, попередив про ризик повторення дефіциту як у квітні-травні 2022 року і запропонував Кабміну повернути держконтроль над обігом світлих нафтопродуктів.

Теги: #нафтопродукти #коментар

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