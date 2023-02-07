Економіка

16:55 07.02.2023

"Укренерго" анонсувало повне зняття лімітів споживання на один день у всіх областях для вимірювання споживання

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"Укренерго" анонсувало повне зняття лімітів споживання на один день у всіх областях для вимірювання споживання

НЕК "Укренерго" анонсувало повне зняття лімітів споживання у всіх областях на один день протягом двох тижнів для проведення вимірювань фактичного споживання.

"По всій Україні, починаючи з 8 лютого, буде змінено ліміти споживання. По кожній області в один день протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень. Це необхідно для того, щоб було здійснено вимірювання фактичного споживання у кожній області", - йдеться у повідомленні системного оператора.

Водночас, оскільки в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, ліміти споживання можуть бути дещо знижені.

"Укренерго" у рамках вимірювань хоче визначити фактичне споживання кожною областю за нормальної роботи енергосистеми. "Такі виміри дозволять враховувати при встановленні лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни у загальному рівні та структурі споживання", - пояснили у НЕК.

Отримані результати, які враховуватимуть зміни у чисельності населення та розміщенні підприємств, дозволять оператору скоригувати обсяги лімітів для кожної області та забезпечити більш рівномірний розподіл наявної в системі потужності в регіонах.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів:

- 8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області;

– 9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області;

- 10 лютого: Волинська, Київська область;

– 13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області;

- 14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області;

– 15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області;

- 16 лютого: Дніпропетровська область;

- 17 лютого: м. Київ, Чернівецька область;

- 20 лютого: Львівська, Одеська.

"Водночас зазначаємо, що у разі повторення росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури і, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірювань мають бути перенесені до стабілізації ситуації", - резюмували в "Укренерго".

 

Теги: #енергетика #укренерго

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