Економіка

12:54 07.02.2023

Спостерігається масова загибель риби через російські обстріли в Херсонській області – Держрибагентство

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Спостерігається масова загибель риби через російські обстріли в Херсонській області – Держрибагентство

Державне агентство меліорації та рибного господарства України у січні 2023 року зафіксувало факти масової загибелі риби через пошкодження запірних балок Каховської ГЕС, спричиненого російськими обстрілами в районі Каховського водосховища Херсонської області.

"Відбулася масова загибель водних біоресурсів. Це створює пряму небезпеку зриву весняного нересту у водоймі. Обстріли Росії прибережної частини міста Херсона та акваторії Дніпра також призвели до масової загибелі товстолобика. За цим фактом порушено кримінальне провадження. Збитки, завдані рибному господарству в цьому випадку, орієнтовно становлять понад 390 млн грн", - повідомляється на сайті Держрибагентства.

За його даними, в інших водоймах України за січень не зафіксовано випадків загибелі чи задухи риби. Так, коливання температури води становили в середньому 0,4-3 градуси за Цельсієм у північних та західних областях, 1-4 градуси у східних та центральних областях, та 1,5-4,5 градуси на півдні країни. Середні показники вмісту розчиненого у воді кисню у водоймах країни перебували у межах норми і були вищими за мінімально допустиму рибогосподарську норму (4,0 мг/куб. дм).

При цьому у більшості областей України льодостав був відсутній, або частково вкривав водойми шаром у 3-6 см (у Харківській області місцями до 25 см). У гірських частинах західних областей на річках спостерігалося активне льодоутворення, неповний льодостав, на окремих ділянках утворювалися криги. На покритих льодом водоймищах користувачами водних біоресурсів проводилися традиційні меліоративні заходи, зокрема пробиття ополонок, лунок тощо.

Держрибагентство наголосило, що не має даних про рівневий режим, температуру води і вміст у воді кисню у водоймах тимчасово окупованих і деокупованих територій Луганської, Донецької та Херсонської областей через збройну агресію РФ.

Як повідомлялося, внаслідок обстрілу російськими окупантами прибережної частини Херсона та акваторії Дніпра 2 січня навколо міста масово загинула риба, збитки оцінюються орієнтовно у 390 млн грн. Масове знищення популяції товстолобика відбулося на ділянці річки Дніпро, яка є зимовною ямою для риби із загальною площею 2,44 кв. км.

Теги: #загибель #держрибагентство #риба

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