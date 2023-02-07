Економіка

07:23 07.02.2023

Китайські ритейлери знизили ціни на смартфони Apple

1 хв читати
Китайські ритейлери знизили ціни на смартфони Apple

Провідні китайські ритейлери знизили ціни на преміальні моделі iPhone 14 на тлі слабкого попиту на смартфони в другій за величиною економіці світу.

Онлайн-ритейлер JD.com, офіційний дистриб'ютор Apple Inc. у Китаї, запровадив знижку у 800 юанів на моделі iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Тепер iPhone 14 Pro коштує 7,199 тис. юанів ($1,062 тис.), а версія зі збільшеним екраном – 8,199 тис. юанів.

Аналогічні ціни встановив Suning, інший великий ритейлер.

Тим часом, на офіційному китайському сайті Apple ціни залишаються незмінними: iPhone 14 Pro можна купити за ціною від 7,999 тис. юанів, Pro Max - від 8,999 тис. юанів.

Apple жорстко контролює розцінки на свої пристрої в Китаї та рідко дозволяє третім сторонам пропонувати на них знижки, зазначає CNBC. Востаннє ритейлери знижували ціни на продукцію Apple у червні 2020 року.

Продаж смартфонів у Китаї впав на 13,2% в 2022 році і склав 285,8 млн, опустившись нижче 300 млн вперше за 10 років, свідчать дані дослідницької компанії IDC. Продаж iPhone скоротився на 4%.

 

 

Теги: #apple #китай #ціни #смартфони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 07.02.2023
США отримають вигоду за підсумками спостережень за польотом аеростату КНР над своєю територією

США отримають вигоду за підсумками спостережень за польотом аеростату КНР над своєю територією

08:13 06.02.2023
Збір уламків збитого США китайського аеростату триватиме кілька днів

Збір уламків збитого США китайського аеростату триватиме кілька днів

06:14 05.02.2023
Китай заявив США протест у зв'язку зі збитим аеростатом

Китай заявив США протест у зв'язку зі збитим аеростатом

07:10 04.02.2023
Пентагон зафіксував китайський аеростат над Латинською Америкою

Пентагон зафіксував китайський аеростат над Латинською Америкою

08:13 31.01.2023
США призупиняють видачу ліцензій американським компаніям на експорт технологій у Huawei

США призупиняють видачу ліцензій американським компаніям на експорт технологій у Huawei

19:17 26.01.2023
У ЄС розглядають варіант стелі цін $100 за барель дизеля РФ

У ЄС розглядають варіант стелі цін $100 за барель дизеля РФ

13:19 20.01.2023
Китай оголосив про відновлення групового виїзного туризму

Китай оголосив про відновлення групового виїзного туризму

19:42 19.01.2023
Україна чекає на реакцію Китаю на українську Формулу миру

Україна чекає на реакцію Китаю на українську Формулу миру

15:10 19.01.2023
Кулеба про позицію Китаю у війні в Україні: Найголовніше те, що РФ не отримує вигоди

Кулеба про позицію Китаю у війні в Україні: Найголовніше те, що РФ не отримує вигоди

19:25 17.01.2023
У Держдепі підтвердили візит Блінкена до Китаю 5-6 лютого

У Держдепі підтвердили візит Блінкена до Китаю 5-6 лютого

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна націоналізувала заводи та агрохолдинг підсанкційного російського олігарха на 2 млрд грн

Верховна Рада ухвалила закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про корпоратизацію "Енергоатому"

Заарештовано 170 вагонів із міндобривами російського та білоруського виробництва

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

ОСТАННЄ

ACP та Innovatus розпочали процедуру банкрутства одеського зернового термінала Olimpex Coupe International

Українські трейдери почали імпортувати газ із Європи через Молдову

Акції КЗРК, що належать Коломойському, змінили власника – ЗМІ

Україна націоналізувала заводи та агрохолдинг підсанкційного російського олігарха на 2 млрд грн

Верховна Рада ухвалила закони про пільговий імпорт безпілотників і тепловізорів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт про корпоратизацію "Енергоатому"

ВАР закликає нардепів захистити аграріїв на окупованих територіях від кримінальних переслідувань після перемоги

Заарештовано 170 вагонів із міндобривами російського та білоруського виробництва

Члени Комітету з монетарної політики НБУ одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 25%

Експорт агропродукції в межах "зернової ініціативи" у січні знизився на 25%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА