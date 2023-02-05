Глава "Укренерго": до кінця робочого тижня ситуація з електропостачанням Одеської області має суттєво покращитися

Енергетикам за минулу з моменту масштабної аварії в мережах добу вдалося підключити до електропостачання близько 200 тис. з 500 тис. споживачів в Одесі та Одеському районі, знеструмлених через аварію підстанції в суботу вранці, повідомив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Відразу після аварії було втрачено енергопостачання більше ніж для 500 тис. абонентів в Одеській області. Понад 200 тисячам вдалося відновити енергопостачання. В Одесі та в Одеському районі 280-290 тис. абонентів мають дуже обмежене електропостачання. Станом на вчора графік був такий: 2 години світло є, 12 годин немає", – сказав Кудрицький на брифінгу в медіа-центрі в Одесі в неділю.

Він зазначив, що зараз з усієї країни в Одесу звозять генератори для підключення критичної інфраструктури, яку було підключено до мереж вчора.

"Ми її переводимо на генератори, щоб більше електрики дати населенню. У міру підключення графік буде пом'якшуватися до схеми 2/10 і 2/8", - пояснив Кудрицький.

Паралельно з цим "Укренерго" в оперативному порядку веде відновлення всіх енергооб'єктів, постраждалих в Одеській області від атак РФ, сфокусувавшись на одному з них, який дасть змогу поліпшити енергопостачання.

"За нашими прогнозами, до кінця робочого тижня ми повинні закінчити ці роботи, і ситуація має суттєво покращитися. Також буде ефект від переведення критичної інфраструктури на генератори", - резюмував керівник системного оператора.

Водночас він зазначив, що енергетики працюють 24/7, а на зазначеному об'єкті працює одразу 5 бригад – максимально можлива кількість, яку там можна розмістити.

За словами Кудрицького, і людських, і матеріальних ресурсів достатньо.