Економіка

11:03 05.02.2023

"Укренерго" встановила ліміти на неділю тільки на чотири години, обленерго планують день без відключень або з мінімальними

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"Укренерго" встановила ліміти на неділю тільки на чотири години, обленерго планують день без відключень або з мінімальними

НЕК "Укренерго" на неділю, 4 лютого, встановила ліміти споживання електроенергії областям тільки з 16:00 до 20:00, свідчать дані низки операторів системи розподілу (ОСР).

Таким чином "Укренерго" після підвищення денних лімітів шість діб поспіль отримала можливість не встановлювати їх взагалі в більшості годин 5 лютого. Встановлені на 4 години ліміти підвищені для областей майже на 11%, для Києва – на 12%.

"Незважаючи на те, що похолодало, в Києві залишаємося в графіках. За повідомленнями колег додатково збільшилися обсяги генерації на теплових електростанціях. На завтра "Укренерго" надала обмеження лише з 16.00 до 20.00. Решту часу, сподіваємося, будемо без відключень", – прокоментував у своєму Facebook голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

Згідно з повідомленням ДТЕК у телеграм-каналі, завтра Київ, Київська та Дніпропетровська області в першій половині дня будуть без обмежень електропостачання.

В Одесі застосовуються аварійні відключення, пов'язані, зокрема, з масштабними аваріями в магістральній мережі 3-4 лютого.

Зокрема, за повідомленням "Полтаваобленерго", ліміт для області з 16:00 до 20:00 становить 565 МВт, для порівняння 5 лютого 2022 року максимальна потужність становила 724 МВт.

Водночас оператор попередив, що в разі перевищення ліміту йому доведеться використовувати одну чергу графіка відключень.

"Ще раз закликаємо жителів області економніше користуватися побутовими приладами, освітленням та електроопаленням. Від цього залежить стабільна робота електромереж області", – написав мережевий оператор у Facebook.

Водночас "Запоріжжяобленерго" у своєму Facebook анонсувало в неділю день без застосування стабілізаційних відключень по області.

"Згідно з лімітами енергоспоживання, доведеними "Укренерго" для Запорізької області на 5 лютого, потреби в застосуванні стабілізаційних відключень електроенергії не передбачається", – зазначив оператор.

За повідомленням, графіки не застосовувалися вже з другої половини п'ятниці.

Теги: #енергетика #укренерго

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