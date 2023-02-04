Україна готова надати вільні потужності для зберігання й транзиту газу з Каспію в ЄС

Україна, незважаючи на російську військову агресію, готова надавати вільні потужності в процесі транспортування природного газу з Каспію до країн-членів Європейського Союзу, повідомило Міністерство енергетики з посиланням на заступника міністра Миколу Колесника в суботу.

"Ключове рішення базується на використанні чинної інфраструктури - потужності Трансбалканського газопроводу. Для оператора ГТС України це можливість залучення нових замовників послуг із міждержавних точок з'єднання", - заявив заступник міністра під час Дев'ятого міністерського засідання Консультативної Ради Південного газового коридору в Баку.

Засідання відбулося під головуванням президента Республіки Азербайджан Ільхама Алієва та за участю президента Румунії Клауса Йоганіса та єврокомісара з енергетики Кадрі Сімпсон.

За словами Колесника, вже за кілька місяців розпочнеться сезон закачування газу в умовах, коли більшість ПСГ у країнах ЄС заповнена і це сприяє збільшенню інтересу до ПСГ України.

Як він зазначив, одним із ключових інфраструктурних проєктів у рамках співпраці з Азербайджаном є проєкт Євро-Азійського нафтотранспортного коридору для створення нового маршруту транспортування нафти з Каспійського регіону на ринки ЄС.

"Ми зацікавлені в реалізації проєкту Південного газового коридору та готові до співпраці в рамках диверсифікації шляхів постачання природного газу", - наголосив заступник міністра.

Він підсумував, що співпраця з ЄС, США, Туреччиною та Азербайджаном, зокрема для ослаблення впливу Росії на південному напрямку, є стратегічним інтересом України.

Як повідомлялося, уряд Молдови у січні 2023 року схвалив рішення про внесення необхідних змін до законодавства, які відкриють можливість користуватися послугою backhaul (віртуальний реверс) у точці з'єднання з газотранспортною системою України "Гребеники" для всіх зацікавлених компаній.

"Нарешті і для українських замовників послуг відкривається можливість транспортування Трансбалканським коридором газу неросійського походження - з LNG-терміналів у Греції та Туреччини або газу азербайджанського видобутку", - прокоментувало раніше ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ).

У свою чергу для міжнародних партнерів ОГТСУ цей крок відкрив можливість зберігання газу, доставленого до LNG-терміналів у Греції чи Туреччині, в українських підземних сховищах.