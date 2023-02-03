Економіка

11:51 03.02.2023

Дефіцит в енергосистемі залишається суттєвим – "Укренерго"

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Дефіцит в енергосистемі залишається суттєвим – "Укренерго"

 Дефіцит в енергосистемі на п'ятницю майже не змінився порівняно з четвергом та залишається суттєвим, повідомила НЕК "Укренерго".

Водночас, за її інформацією у щоденному оновленні у телеграм-каналі, на ранок п'ятниці перевищення доведених областям лімітів не фіксуються й аварійні відключення не застосовуються, що спостерігається вже декілька діб поспіль.

У НЕК уточнили, що на сьогодні два блоки на теплових електростанціях підключено до роботи, а один виведено в аварійний ремонт.

Ремонтні бригади "Укренерго" також відновили функціональність ключового обладнання на декількох підстанціях на сході та півдні України.

Мережеві обмеження зберігаються лише на Одещині.

Водночас в "Укренерго" наголосили, що минулої доби ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій, Донецькій областях. "Особливо важка ситуація після обстрілів у Херсонській області. Через значні пошкодження знеструмлено деякі об'єкти і в сусідній Миколаївській області", – йдеться у повідомленні.

За даними Міністерства енергетики, оприлюдненими в його телеграм-каналі, на п'ятницю дефіцит потужності на вечірній максимум очікується ще на 1,5% нижче - він може становити близько 17,5% (у четвер орієнтувалися на 19%, у середу - на 21% , у вівторок – на 25%).

"У п'ятницю, завдяки вжитим заходам, а також метрологічним умовам, ситуація з електропостачанням продовжує покращуватися. Так, очікуваний дефіцит електричної потужності на вечірній максимум становитиме близько 17,5% потреби", - йдеться у повідомленні.

Там також зазначили, що через бойові дії найскладніша ситуація із знеструмленням, як і раніше, в Донецькій, Херсонській та Харківській областях.

За даними Міненерго, через дефіцит потужності найбільша частка відключених споживачів у Кіровоградській, Волинській, Вінницькій областях (учора до цього переліку входили Волинська, Тернопільська, Кіровоградська та Чернівецька області).

"Вінницяобленерго" у своєму фейсбуці повідомило, що на вчора вдень дефіцит потужності становив 29% - за ліміту в 355 МВт максимальне споживання оцінювалося в 502 МВт. Станом на 1 лютого дефіцит потужності на день становив 40%. Вночі ці показники відповідно 27% та 32%.

При цьому скоротився середній час без електропостачання за добу - на вчора він дорівнював 464 хв (близько 8 годин), на позавчора - 649 хв (близько 11 годин).

Максимальний показник відсутності електрики у 2023 році в області зафіксовано 27 січня – 859 хвилин.

Згідно з інформацією "Сумиобленерго" у фейсбуці, в області тривають заходи щодо стабілізації напруги, через що графіки погодинних відключень у Сумах та області не застосовуються вже другу добу. Про повернення до графіків відключень обленерго обіцяє повідомити у своїх інформресурсах.

Графіки не діяли частину дня 1-2 лютого в Кіровоградській області - "Кіровоградобленерго" вчора, як і 1 лютого, повідомляло про скасування графіків із 12:00 у зв'язку зі зростанням відновлюваної генерації через сонячну погоду.

Як повідомлялося з посиланням на "Укренерго" 2 лютого, генерувальних потужностей у системі достатньо, щоб покрити майже 80% потреб споживачів.

Теги: #енергетика #укренерго

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