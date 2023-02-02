Економіка

13:55 02.02.2023

Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року - прем'єр

1 хв читати
Україна очікує продовження безмитної торгівлі з ЄС до кінця 2024 року - прем'єр

Україна розраховує на значний прогрес в інтеграції у внутрішній ринок ЄС та на продовження терміну дії безмитної торгівлі з Європейським Союзом до кінця 2024 року.

Як повідомляється на урядовому порталі в четвер, про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.

Прем'єр наголосив, що інтеграція у внутрішній ринок ЄС та подальше поглиблення торговельних відносин життєво необхідні для можливості України протистояти російській агресії.

"Зокрема, важливо до кінця 2024 року зберегти безмитне ввезення наших товарів до Євросоюзу", - зазначив глава уряду.

Він подякував за потужну макрофінансову допомогу Євросоюзу, зокрема за програму підтримки у розмірі EUR18 млрд, з яких EUR3 млрд уже надійшли до України. "Важливо, щоб фінансові ресурси надходили прогнозовано та ритмічно. Для цього ми створили платформу "фінансового Рамштайну", - сказав Шмигаль.

Теги: #єс #торгівля #мита

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:57 02.02.2023
ЄС навчить додатково ще 15 тис. українських солдатів – Боррель

ЄС навчить додатково ще 15 тис. українських солдатів – Боррель

12:30 02.02.2023
ЄС запустить програму гуманітарного розмінування в Україні на EUR25 млн - зустріч Шмигаля з Боррелем

ЄС запустить програму гуманітарного розмінування в Україні на EUR25 млн - зустріч Шмигаля з Боррелем

12:12 02.02.2023
ЄС оголосить про новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро для підтримки реформ

ЄС оголосить про новий пакет допомоги Україні на 400 млн євро для підтримки реформ

11:45 02.02.2023
В Україні буде створено групу із запобігання незаконній торгівлі предметами мистецтва, викраденими під час війни, - Ткаченко

В Україні буде створено групу із запобігання незаконній торгівлі предметами мистецтва, викраденими під час війни, - Ткаченко

15:40 31.01.2023
ЄС має знайти важелі, щоб Угорщина приєдналася до десятого пакета санкцій проти РФ - Кулеба

ЄС має знайти важелі, щоб Угорщина приєдналася до десятого пакета санкцій проти РФ - Кулеба

16:36 30.01.2023
ЄС наклав санкції на іранську держкорпорацію, яка виробляє безпілотники

ЄС наклав санкції на іранську держкорпорацію, яка виробляє безпілотники

14:25 30.01.2023
Брюссель: рішення поставити Україні танки було реакцією на ескалацію з боку Росії, а не навпаки

Брюссель: рішення поставити Україні танки було реакцією на ескалацію з боку Росії, а не навпаки

19:17 26.01.2023
У ЄС розглядають варіант стелі цін $100 за барель дизеля РФ

У ЄС розглядають варіант стелі цін $100 за барель дизеля РФ

15:10 26.01.2023
ЄС має намір зміцнювати свою космічну галузь із натиском на оборонну складову

ЄС має намір зміцнювати свою космічну галузь із натиском на оборонну складову

19:29 25.01.2023
Українці знизили використання пластикових пакетів на 40-90% за рік обмежень

Українці знизили використання пластикових пакетів на 40-90% за рік обмежень

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україні на відновлення у 2023 році потрібно $17 млрд - прем'єр

Держбюджет України у січні-2023 зведено з дефіцитом 72,3 млрд грн – Мінфін

Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитися від роботи з РФ і перейти до широкої співпраці з Україною

Україна має п'ять пріоритетів екстреного відновлення на $17 млрд у 2023р.

МВФ підвищив прогноз зростання світової економіки на 2023 рік до 2,9%, вказав на ризик ескалації війни Росії в Україні

ОСТАННЄ

Україні на відновлення у 2023 році потрібно $17 млрд - прем'єр

Мінфін сподівається на повернення нерезидентів до ОВДП зі зняттям заборони на репатріацію – держуповноважений Буца

Держбюджет України у січні-2023 зведено з дефіцитом 72,3 млрд грн – Мінфін

США запровадили санкції проти 12 компаній та 10 фізосіб, які допомагають Кремлю ухилятися від санкцій

Зеленський закликав австрійський бізнес відмовитися від роботи з РФ і перейти до широкої співпраці з Україною

Виробник племінних свиней Genesus планує розширювати бізнес в Україні

KSG Agro забезпечив енергетичну автономність шляхом встановлення генераторів потужністю 1,5 МВт – голова правління

Внутрішнє виробництво свинини в Україні є прибутковим за ціною до 65 грн/кг, її імпорт наразі не вигідний – голова правління KSG Agro

Рівень вакантності у торгових центрах Києва досяг 21,5% - директор UTG

"Прометей" придбав сім тягачів, планує наростити автопарк до 100 одиниць

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА