Економіка

12:17 01.02.2023

Окрема закрита процедура закупівель для армії в ProZorro має запрацювати навесні – Свириденко

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Окрема закрита процедура закупівель для армії в ProZorro має запрацювати навесні – Свириденко

Міністерство економіки за завданням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розпочало роботу над створенням окремої закритої процедури в ProZorro для закупівель для армії, щоб запустити її в роботу вже цієї весни, написала перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко на фейсбук-сторінці в середу.

"Головна пропозиція Міністерства економіки – перейти від закупівлі "послуг харчування" до закупівлі "продуктів харчування з доставкою", визначення граничних кордонів за основними категоріями продуктів на підставі даних статистики, а також укладання угоди з постачальником на квартал, а не на рік, як сьогодні" , – уточнила перший віцепрем'єр.

За її словами, уряд створив робочу групу, до якої увійшли представники Міністерства економіки, Міністерства оборони, Державної аудиторської служби України, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань (ДБР), що має розробити оновлений підхід до системи закупівлі продовольства для армії.

"Новий механізм закупівель має забезпечити публічний контроль за цінами, за якими закуповуються продукти для армії, водночас буде забезпечено секретність інформації", - наголосила Свириденко.

Теги: #армія #prozorro

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