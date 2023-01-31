Економіка

11:34 31.01.2023

Небезпека перевищення лімітів і аварійних відключень зберігається - "Укренерго"

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Небезпека перевищення лімітів і аварійних відключень зберігається - "Укренерго"

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" попередив про ймовірність застосування аварійних відключень електроенергії в областях через тенденцію до зростання споживання у вівторок унаслідок похолодання та значний дефіцит ресурсу.

"Станом на ранок 31 січня перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерський центр "Укренерго" не застосовував. Але, враховуючи тенденцію до зростання споживання, є небезпека перевищення лімітів у регіонах і застосування обмежень", - ідеться у щоденному оновленні НЕК у телеграм-каналі.

Там також зазначили, що станції, які працюють, не можуть повністю покрити споживання, водночас протягом доби в ремонт через технологічні причини виведено кілька блоків теплових електростанцій.

Як повідомлялося, "Укренерго" також повідомляла про виведення у ремонт енергоблоків ТЕС у вихідні. За даними ряду низки системи розподілу, "Укренерго" на вівторок, 31 січня, підвищила порівняно з понеділком денні ліміти споживання електроенергії областям майже на 3%, Києву – майже на 4%, підвищення нічних лімітів становить понад 6%.

Теги: #енергетика #укренерго

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