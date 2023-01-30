Споживання е/е з початком робочого тижня підвищилося, дефіцит в енергосистемі значний – "Укренерго"

Споживання електроенергії у понеділок збільшилося порівняно з вихідними, що характерно для початку робочого тижня, відповідно, дефіцит в енергосистемі значний, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її щоденним оновленням у соцмережах, усім обленерго доведено ліміти споживання, які діють протягом доби.

За даними компанії, станом на ранок 30 січня аварійні відключення, спричинені перевищенням лімітів, поки що не застосовували.

Водночас, за інформацією на сайті "ДТЕК Одеські електромережі", на Одещині продовжують діяти аварійні відключення світла через пошкодження інфраструктури під час ракетної атаки російських загарбників 26 січня.

"Укренерго" також повідомила, що у вихідні декілька енергоблоків електростанцій було виведено в ремонт.

Як повідомлялося, у неділю НЕК повідомила про виведення в ремонт одного з енергоблоків ТЕС, а мережеві оператори відзначали підвищення денних лімітів споживання електроенергії в областях на 1,9-3,08% та незначне зниження нічних лімітів.