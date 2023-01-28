Мінекономіки на відміну від Нацбанку зберігає прогноз зростання ВВП в 2023 р. 3,2%

Міністерство економіки підтверджує прогноз зростання економіки України в 2023 році на 3,2%, незважаючи на погіршення Нацбанком цього тижня свого прогнозу з 4% до 0,3%, повідомив перший заступник міністра Денис Кудін.

"Наш прогноз - 3,2% зростання в 2023 році, поки що ми його не коригуємо", – сказав він під час додаткової сесії відповідей і запитань щорічної конференції Ukraine Economic Outlook.

Кудін пояснив, що бізнес зміг краще, ніж очікувалося, пристосуватися до нових умов енерговідключень, викликаних російськими обстрілами, наприклад, якщо Мінекономіки спочатку прогнозувало спад ВВП в грудні на 37%, то тепер оцінює його в 35%.

За його словами, відомству спільно з "Укренерго" і обленерго вдалося безпосередньо забезпечити відносно прийнятні умови роботи для приблизно 1000 великих промислових споживачів з урахуванням їх недозавантаження і готовності змінювати графіки роботи, зокрема на нічні.

"Тому ми не погіршуємо наш прогноз через енергетику", - зазначив Кудін, проте додав, що ризик блекаутів залишається серед основних ризиків 2023 року.

Він також вказав, що вважає оптимістичним покращений урядом з 20,8% до 18,7% прогноз інфляції на 2023 рік, тоді як держбюджет було ухвалено з огляду на прогноз 28%, а в Меморандумі з МВФ інфляція цьогоріч оцінювалася в 22,5%.

"Це оптимістична цифра, мені б хотілося, щоб воно так і було", – прокоментував новий прогноз інфляції від Нацбанку Кудін.

Водночас він додав, що для нижчих, ніж очікувалося восени, прогнозів інфляції є підстави, зокрема, зниження світових цін на газ з $1300 за тисячу кубометрів до $900 за тисячу кубометрів.

Представник Мінекономіки звернув увагу, що в умовах війни у 2022 році в Україні з'явилася досить велика регіональна диспропорція споживчих цін. За його словами, якщо раніше більшість компаній вважали Україну одним ринком, то тепер через військовий ризик у прифронтових областях ціни значно вищі, в центрі продукти дешевші, тоді як на Західній Україні через зростання числа споживачів ціни знову вищі.

Кудін також зазначив, що вважає надмірно песимістичним погляд Нацбанку на платіжний баланс. "У НБУ більше інструментів коректно прогнозувати цей показник, але, за нашими оцінками, він інший. Скоро закриємо січень і будемо бачити результати", – сказав перший заступник міністра Мінекономіки.

На його думку, відтік коштів з України за платіжними картками в 2023 році може скоротитися в 2-3 рази через скорочення українських заощаджень громадян, які виїхали з країни, тоді як за надходженнями в Україну картина інша, і вони можуть вийти на традиційні $ 1 млрд на місяць.

Відповідаючи на запитання про динаміку курсу гривні, Кудін припустив, що певна девальвація може бути, і вважає, що Нацбанк також закладав її в свій прогноз.

"Особливо варіанту ревальвації я б не розглядав. Ми вважаємо, що основний тренд буде на девальвацію, але м'яку, поступову, некритичну і таку, яка загалом відповідатиме внутрішній ситуації", – сказав він, висловивши впевненість, що Нацбанк збереже ситуацію на валютному ринку під контролем і продовжить політику фіксованого курсу.

Джерело: https://youtu.be/XwO-oXcTtc8