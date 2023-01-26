Економіка

08:00 26.01.2023

"Укрнафта" виходить на ринок прямих постачань газу споживачам

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"Укрнафта" виходить на ринок прямих постачань газу споживачам

ПАТ "Укрнафта" активізує роботу на ринку постачання природного газу для кінцевих споживачів, повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"Йдеться про двосторонні контракти з постачання енергоресурсу", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці в середу.

За словами Корецького, будь-яка юрособа, яка бажає отримати місячний обсяг природного газу від 10 тис. куб. м за ринковою ціною, може звернутися до менеджерів компанії, щоб укласти довгостроковий або короткостроковий контракт.

При цьому уточнюється, що покупець у рамках угоди отримує газ, який уже перебуває у підземних газосховищах України.

"Також компанія готова надавати комплексні послуги з постачання енергоносіїв. Якщо вашому підприємству одночасно необхідні різні види вуглеводнів, наприклад, природний газ та пальне, фахівці допоможуть підібрати відповідну пакетну пропозицію за конкурентними цінами", - заявив директор компанії.

"Укрнафта" готова стати прозорим довгостроковим партнером як для великої промисловості, так і для бізнесів, які потребують невеликих обсягів, зазначив Корецький.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" у листопаді-грудні 2022 року відновило продаж природного газу на біржових аукціонах.

Крім того, компанія також активізувала свою роботу на ринку постачання природного газу кінцевому споживачеві.

Як заявив наприкінці грудня-2022 в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький (змінив на посаді голови компанії Олега Геза 10 листопада 2022 року) компанія планує продавати власні запаси газу в підземних сховищах у загальному обсязі понад 500 млн куб. м на біржі та/або через прямі контракти.

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі знаходяться 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС, з яких станом на кінець грудня 2022 року працюють 449. Інші – або пошкоджені внаслідок бойових дій, або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

 

 

 

Теги: #газ #укрнафта

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