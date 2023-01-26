Населення Німеччини у 2022 році досягло рекорду через приплив мігрантів

У Німеччині на кінець 2022 року проживало 84,3 млн осіб, що є рекордом, свідчать попередні дані Федерального статистичного управління країни (Destatis).

Населення зросло на 1,1 млн осіб, порівняно з кінцем 2021 року.

Причиною, через яку кількість мешканців зросла до максимального з моменту возз'єднання Німеччини рівня, стала імміграція. Минулого року було зареєстровано рекордну чисту імміграцію (різниця між тими, хто приїхав і виїхав з країни), зазначається в повідомленні Destatis.

У 2022 році в країні померло 1,06 млн осіб, що на 3,4% більше від показника за попередній рік. Літні люди становлять дедалі більшу частину населення, у зв'язку з чим кількість померлих зростає вже близько 20 років.