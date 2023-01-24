Директор "Прозорро.Продажі" Соболєв став заступником міністра економіки

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок призначив директора ДП "Прозорро.Продажі" Олексія Соболєва заступником міністра економіки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

"…вітати не потрібно. По-перше, тому що поки нема з чим - сподіваюся, коли будуть результати, то буде з чим вітати. По-друге, тому що це об'єктивно важка робота, яка може швидко закінчитися скандалом із незалежних від тебе причин ", - написав Соболєв на своїй фейсбук-сторінці у вівторок.

За його словами, він відповідатиме за приватизацію, управління публічними активами, "Прозорро.Продажі", підтримку МСБ, корпоративне управління та різні проєкти.

"Про докладні плани напишу за кілька тижнів", - додав Соболєв.

До призначення на посаду заступника міністра Соболєв був директором ДП "Прозорро.Продажі", а у 2015-2016 роках – радником міністра інфраструктури, координуючи проєкти щодо підвищення прозорості діяльності, відкритих даних та покращення корпоративного управління державними підприємствами. Також раніше працював управляючим активами у Dragon Asset Management.