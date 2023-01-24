Економіка

11:15 24.01.2023

Україна дещо збільшила виробництво е/е, але дефіцит залишається суттєвим – "Укренерго"

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Україна дещо збільшила виробництво е/е, але дефіцит залишається суттєвим – "Укренерго"

Споживання електроенергії на вівторок, 24 січня, залишається на рівні, зазначеному на понеділок, але її виробництво незначно збільшилося, повідомила НЕК "Укренерго".

Проте, згідно з її щоденним оновленням у соцмережах, дефіцит потужності залишається суттєвим.

"Усім обленерго доведено ліміти споживання, що діють протягом доби. Перевищення лімітів призводить до ризику створення аварійних ситуацій в енергосистемі, тому для їх запобігання використовуються аварійні відключення", - йдеться у повідомленні НЕК у телеграм-каналі.

Водночас компанія зазначила, що завдяки відновленню "Укренерго" лінії 330 кВ збільшилася надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни.

Як повідомлялося, у вівторок планувалося провести день без лімітів у Полтавській та Івано-Франківській областях для здійснення режимних вимірювань електронавантаження, але через дефіцит потужності ці вимірювання було скасовано й областям було доведено ліміти.

Теги: #енергетика #укренерго

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