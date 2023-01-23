ЄІБ потребує гарантій країн для збільшення підтримки України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) від початку повномасштабної російської агресії ухвалив рішення продовжити підтримку України та виділяти нові кошти, не очікуючи завершення війни, проте для збільшення розмірів підтримки банку потрібні фінансові гарантії, заявив його президент Вернер Хойєр.

"Нам потрібен не капітал… Нам потрібні гарантії, і в цьому питанні ви можете допомогти, тому що тиск на політиків забезпечує можливість банку продовжувати свою роботу в Україні", – заявив він у Давосі в "Українському домі", організаторами якого виступили Фонд Віктора. Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital.

Хойєр пояснив, що завдяки фінансуванню банку в Україні, наприклад, відновлюються мости, зруйновані російськими військами, тому що ці мости потрібні для збереження економіки.

"Міст може бути знову зруйнований за кілька місяців, і політики в Європейському Союзі не повинні цього боятися, якщо тягар цієї потенційної втрати розподіляється порівну", – зазначив банкір.

За словами президента ЄІБ, у разі міжнародних фінансових організацій варто говорити саме про такі гарантії, для поділу пов'язаних з війною ризиків, а не про вливання капіталу.

Вейєр зазначив, що ЄІБ із рейтингом "AAA" щорічно займає до EUR100 млрд на ринках капіталу для фінансування проєктів, тому банку необхідно економити та гарантувати, що це хороші проєкти.

"Ось чому ми також пропонуємо Україні консультаційні послуги та технічну підтримку", – додав банкір.