Економіка

12:30 22.01.2023

"Укренерго" завдяки вихідним трохи підвищило ліміти

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"Укренерго" завдяки вихідним трохи підвищило ліміти

Споживання електроенергії в неділю дещо зросло порівняно з суботою через похолодання, дефіцит потужності залишається суттєвим, повідомило "Укренерго" в неділю.

"Завдяки вихідним, незважаючи на похолодання, до всіх обленерго доведені дещо більші, ніж вчора, ліміти споживання на всю добу", – зазначає компанія в повідомленні в телеграм-каналі.

"Укренерго" нагадало, що внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджено електростанції (генерувальні потужності) та високовольтну мережу, а остання атака 14 січня завдала суттєвих пошкоджень кільком енергоблокам теплових електростанцій. Крім того, по всій території країни тепло змінюється морозами, зазначила компанія.

Напередодні ввечері оператори шести систем розподілу електроенергії повідомили, що на неділю "Укренерго" підвищило ліміти: денні – приблизно на 6%, нічні – на 2%.

Теги: #енергетика #укренерго

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