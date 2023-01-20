Економіка

13:56 20.01.2023

Міністр економічного співробітництва ФРН відвідала Одесу, анонсувала 52 млн євро допомоги

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Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) під час візиту до Одеси пообіцяла подальшу підтримку України та анонсувала виділення 52 млн євро на забезпечення електро- та теплопостачання.

Як повідомляє Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку, Шульце зустрілася з віцепрем'єр-міністром України з питань реконструкції Олександром Кубраковим для переговорів про німецько-українське співробітництво щодо відновлення України.

Шульце пообіцяла подальшу конкретну підтримку електропостачанню, обігріву приміщень, медичному обслуговуванню та муніципалітетам розміром 52 млн євро.

"Я приїхала сюди з посланням: Німеччина солідарна з вами у відновленні, тому що наша мета – це також світле європейське майбутнє вільної України", - наголосила вона.

Також Шульце зазначила, що забезпечення електроенергією, теплом та водою, особливо взимку, є одним із вирішальних чинників стійкості українського суспільства у війні.

"От чому Україна потребує не лише зброї, а й цивільної підтримки, щоб залишатися сильною”, - сказала вона.

Теги: #німеччина

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