Міністр економічного співробітництва ФРН відвідала Одесу, анонсувала 52 млн євро допомоги
Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) під час візиту до Одеси пообіцяла подальшу підтримку України та анонсувала виділення 52 млн євро на забезпечення електро- та теплопостачання.
Як повідомляє Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку, Шульце зустрілася з віцепрем'єр-міністром України з питань реконструкції Олександром Кубраковим для переговорів про німецько-українське співробітництво щодо відновлення України.
Шульце пообіцяла подальшу конкретну підтримку електропостачанню, обігріву приміщень, медичному обслуговуванню та муніципалітетам розміром 52 млн євро.
"Я приїхала сюди з посланням: Німеччина солідарна з вами у відновленні, тому що наша мета – це також світле європейське майбутнє вільної України", - наголосила вона.
Також Шульце зазначила, що забезпечення електроенергією, теплом та водою, особливо взимку, є одним із вирішальних чинників стійкості українського суспільства у війні.
"От чому Україна потребує не лише зброї, а й цивільної підтримки, щоб залишатися сильною”, - сказала вона.