"Нова пошта" планує до лютого довести кількість відділень у Херсоні до десяти

Група компаній "Нова пошта" відкрила у Херсоні вісім відділень - третину від того, що було до війни, повідомила пресслужба компанії в середу.

Як зазначається в пресрелізі, до кінця січня компанія планує довести їх кількість до десяти, крім того, в місті працюють шість поштоматів.

"Нова пошта" також повідомила про встановлення двох бетонних укриттів у Суворовському та Дніпровському районах Херсона.

"Укриття виготовлене з залізобетонного каркаса і має товщину стін 25 см, а стелі – 30 см. Кожна споруда має по 10 місць для сидіння, загалом розрахована на 18 осіб. Усередині є лавки, розетки та освітлення", - зазначили в компанії.

Компанія повідомила, що наприкінці минулого року, крім Високопілля, Великої Олександрівки та Архангельська, її відділення запрацювали також у Чорнобаївці, Нововоронцовці, Дудчанах, Новоолександрівці та Білозерці.