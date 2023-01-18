Місія МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС має запрацювати найближчими днями - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що місія МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС має запрацювати найближчими днями.

"Найближчими днями має запрацювати місія МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС", - сказав він на спільній пресконференції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі у середу в Києві.

Раніше вдень 18 січня місії МАГАТЕ розпочали роботу на Рівненській АЕС та у зоні Чорнобильської АЕС.

Як повідомлялося, 16 січня місія МАГАТЕ розпочала роботу на Південноукраїнській АЕС, з вересня постійна місія агентства працює на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.