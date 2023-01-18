Економіка

15:52 18.01.2023

"Нафтогаз" уже зараз робить розрахунки щодо ОЗП 2023/2024 року для ефективної підготовки до нього – Чернишов

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"Нафтогаз" уже зараз робить розрахунки щодо ОЗП 2023/2024 року для ефективної підготовки до нього – Чернишов

НАК "Нафтогаз", починаючи з поточного року, запроваджує практику завчасної підготовки до наступного осінньо-зимового періоду, повідомив його голова Олексій Чернишов.

"Так буде завжди, починаючи з цього року, що готуватимемося ми до двох ОЗП одномоментно. Ми не можемо щороку згадувати у вересні, що настав час і треба десь брати газ. Ми це робимо завчасно. Вже зараз робимо розрахунки на ОЗП 2023/2024 років", – сказав Чернишов агентству "Інтерфакс-Україна" у середу в Давосі в кулуарах "Українського дому", співорганізаторами якого виступили Фонд Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital.

Він висловив упевненість, що наступний опалювальний сезон буде нітрохи не легшим за нинішній, і Україна має розраховувати на власні сили.

"Наступний ОЗП не буде легшим, і ми маємо розраховувати вже на себе", – зазначив голова НАК, зазначивши, що пріоритет компанії на сьогодні – пройти цю зиму та підготуватися до наступної.

Щодо планів на 2023 рік, то головним із них він назвав збільшення власного видобутку.

"Україна у 2023 році має бути енергетично незалежною країною. І ми цього досягнемо. Ми маємо збільшувати видобуток "Нафтогазу", також мають його збільшувати приватні компанії", – сказав Чернишов.

Водночас він повідомив, що гарантовані запаси газу, які має Україна, зокрема завдяки міжнародним партнерам, дають упевненість в успішному проходженні другої половини нинішнього опалювального сезону.

"Я сьогодні щасливий підтвердити, що ми маємо гарантований обсяг газу до кінця цієї зими. У цьому є велика роль наших партнерів, зокрема Великої Британії, США, Німеччини, Франції, Канади та Норвегії, також велика роль ЄБРР як банку, що є інструментарієм у реалізації цієї допомоги, тому ми можемо цілком упевнено дивитися на завершення зими", – висловив упевненість Чернишов.

Він також зазначив, що з одного боку, з урахуванням теплої зими, Україна споживає менше газу, але з іншого, їй потрібні додаткові обсяги для виробництва електроенергії, що необхідно через масовані ракетні удари, які зазнає енергосистема з 10 жовтня.

Водночас, за словами голови "Нафтогазу", збереження рівня видобутку, надання запозичень та імпорту ресурсу дозволяють прогнозувати цілком прийнятні запаси газу на кінець ОЗП.

Як повідомлялося з посиланням на главу компанії Олексія Чернишова, НАК "Нафтогаз України" під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі домовився про фінансування та резервування додаткових обсягів природного газу на поточний опалювальний сезон.

"З ЄБРР домовилися про механізми фінансування закупівлі необхідних Україні додаткових обсягів газу; з нашими західними партнерами – ЄБРР, Норвегією, США, Німеччиною, Францією, Канадою та Великою Британією – про фінансування закупівлі; з провідними нафтогазовими компаніями – про резервування необхідних обсягів", - написав він на своїй фейсбук-сторінці у середу.

Наприкінці грудня 2022 року Чернишов повідомив про домовленість щодо купівлі у норвезької Equinor 350 млн куб. м природного газу, ще 100 млн. куб. м придбано на ринку в авторизованих ЄБРР продавців.

За його словами, наступна мета – отримання додаткового обсягу до 2 млрд. куб. м газу для генерації електроенергії, потреба якого виникла через обстріл енергетичної інфраструктури.

Теги: #газ #нафтогаз #давос #чернышов

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