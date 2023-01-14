Економіка

13:07 14.01.2023

"Укренерго" зберегло ліміти споживання на рівні п'ятниці, сподівається на їх ослаблення з потеплінням

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"Укренерго" зберегло ліміти споживання на рівні п'ятниці, сподівається на їх ослаблення з потеплінням

НЕК "Укренерго" в суботу зберегло ліміти споживання на рівні п'ятниці, фіксує зниження споживання електроенергії через потепління і вихідний день.

Водночас наголошується в повідомленні НЕК у соцмережах, дефіцит потужності в енергосистемі зберігається, особливо – в ранкові та вечірні години.

"Нагадаємо, що це результат масованих ракетних і дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Всім областям доведені ліміти споживання, що діють протягом всієї доби - з 00:00 до 24:00. Наразі ліміти перевищені вже в 11 областях, унаслідок чого застосовані аварійні відключення", - уточнили в НЕК.

В "Укренерго" також нагадали, що кожен оператор системи розподілу в своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які повинні забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до ризику створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для запобігання цьому застосовуються аварійні відключення.

Теги: #енергетика #укренерго

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