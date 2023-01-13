Apple і Meta залишили список 100 найкращих роботодавців у США за версією Glassdoor

Компанії Apple Inc. та Meta Platforms Inc. цього року не потрапили до списку 100 найкращих роботодавців США, який щороку складає популярний сайт Glassdoor.com на основі відгуків мільйонів співробітників.

Apple вибула з рейтингу вперше за всю історію його підрахунку, тобто з 2009 року. Meta (раніше - Facebook) є у списку з 2011 року і тричі посідала в ньому перше місце, востаннє - у 2018 році, зазначає агентство Bloomberg.

Головним негативним чинником для Meta стала новина про звільнення 11 тис. осіб та плани переключити фокус розвитку компанії на метавсесвіт. Така зміна стратегії змусила працівників "почуватися трохи невпевнено, оскільки незрозуміло, чим це скінчиться", сказав старший економіст Glassdoor Деніел Чжао.

Крім того, звільнення можуть підірвати моральний дух співробітників, які залишилися, і завдати довгострокової шкоди репутації компанії як роботодавця, додав він.

Apple пожинає плоди рішення повернути співробітників до офісів із віддаленої роботи.

"Працівники дуже цінують можливість працювати з дому або хоча б на гібридній основі, - сказав Чжао. - Примушення повернутися в офіси, м'яко скажемо, не було зустріте з розкритими обіймами".

Незважаючи на те, що рейтинг найкращих роботодавців залишили два ІТ-гіганти, технологічні компанії, як і раніше, домінують у списку, маючи в ньому понад 40% місць.

Найкращою компанією з погляду співробітників несподівано став новачок рейтингу, розробник програмного забезпечення для роботи з клієнтами Gainsight. Співробітники компанії у відгуках на роботодавця відзначали прозорість керівництва, інклюзивність, можливості для кар'єрного росту та гнучкість щодо умов роботи. Зокрема, фірма пропонує працівникам віддалену зайнятість і можливість брати будь-яку кількість днів оплачуваної відпустки за умови виконання всіх робочих завдань.

На другому місці опинилася "хмарна" компанія Box Inc., а на третьому - консалтингова фірма Bain & Co., яка регулярно посідає найвищі місця списку. Інша консалтингова компанія McKinsey & Co. посіла четверте місце, а п'ятим серед лідерів є виробник мікрочипів NVIDIA Corp.

Google посідає восьме місце. Bain і Google є єдиними компаніями, які жодного разу не залишали рейтинг 100 найкращих роботодавців у США за всі 15 років його існування.