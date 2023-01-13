Економіка

15:25 13.01.2023

"Укроборонпром" вже здійснює ремонтно-технічне обслуговування західного озброєння - речниця

1 хв читати
"Укроборонпром" вже здійснює ремонтно-технічне обслуговування західного озброєння - речниця

Підприємства держконцерну "Укроборонпром" вже здійснюють ремонтно-технічне обслуговування зразків західного озброєння, повідомила речниця державного концерну "Укроборонпром" Наталія Сад.

"Ми вже почали ремонтно-технічне обслуговування зразків західного, закордонного озброєння. Ми розуміємо, що цю техніку передавали Україні не для того, щоб стояла в полях в разі бойового пошкодження… Як тільки ми отримуємо сигнали про те, що та чи інша техніка виведена з ладу, ми розпочинаємо роботу над нею", - сказала вона на брифінгу в Media Center Ukraine.

Сад наголосила, що "Укроборонпром" із різних видів номенклатури техніки зміг наростити обсяги ремонту в п’ять-вісім разів, і потреби щомісяця збільшуються.

Водночас у держконцерні нагадали, що співвідношення національного та закордонного озброєння далеко не "50 на 50 і не 60 на 40".

"Ми все ж таки продовжуємо воювати тим озброєнням, яке виготовляють, модернізують та ремонтують підприємства "Укроборонпрому", - сказала Сад.

Теги: #ремонт #укроборонпром #озброєння

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:57 13.01.2023
Розробка українського ударного дрона дальністю тисяча км досягла такого етапу, коли про неї не можна нічого говорити – "Укроборонпром"

Розробка українського ударного дрона дальністю тисяча км досягла такого етапу, коли про неї не можна нічого говорити – "Укроборонпром"

16:33 11.01.2023
"Укроборонпром" налагодив серійне виробництво мінометних пострілів на потужностях однієї з країн НАТО

"Укроборонпром" налагодив серійне виробництво мінометних пострілів на потужностях однієї з країн НАТО

09:43 09.01.2023
Окупаційна адміністрація Криму хоче продати авіаремонтний завод у Євпаторії, який належить Україні, - "Укроборонпром"

Окупаційна адміністрація Криму хоче продати авіаремонтний завод у Євпаторії, який належить Україні, - "Укроборонпром"

21:19 05.01.2023
США передадуть Україні близько 50 бойових машин Bradley - ЗМІ

США передадуть Україні близько 50 бойових машин Bradley - ЗМІ

22:53 27.12.2022
Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

Зеленський відзначає успіхи у ремонті та використанні трофейної техніки

17:07 24.12.2022
Україні потрібно більше засобів контрбатарейної боротьби та далекобійних боєприпасів, щоб запобігати обстрілам мирних міст - Резніков

Україні потрібно більше засобів контрбатарейної боротьби та далекобійних боєприпасів, щоб запобігати обстрілам мирних міст - Резніков

12:43 23.12.2022
"Моссад" попереджає про розширення співпраці Росії та Ірану у постачанні озброєнь - ЗМІ

"Моссад" попереджає про розширення співпраці Росії та Ірану у постачанні озброєнь - ЗМІ

19:39 18.12.2022
Один із українських атомних енергоблоків буде виведений у ремонт

Один із українських атомних енергоблоків буде виведений у ремонт

20:08 13.12.2022
Кличко проінспектував відновлені будинки, які були пошкоджені російськими обстрілами, та показав завершення робіт

Кличко проінспектував відновлені будинки, які були пошкоджені російськими обстрілами, та показав завершення робіт

21:17 12.12.2022
Фінляндія закупить у Ізраїлю та Швеції ракети на 147 млн євро

Фінляндія закупить у Ізраїлю та Швеції ракети на 147 млн євро

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Обсяг готівки в обігу в 2022 р. зріс на 14,1%, найпоширенішою стала купюра 500 грн - НБУ

Перевищення лімітів споживання електроенергії спричинило аварійні відключення вже в 9 областях

"Укренерго" зберегла запровадження лімітів споживання на всю добу 11 січня через тривале зростання дефіциту е/е

Шмигаль: Загальна сума на відновлення України з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн

Місія МАГАТЕ прибуде на підконтрольні Україні АЕС найближчим часом – голова ДІЯРУ

ОСТАННЄ

Глава Мінфіну України напередодні Давоського форуму нагадав про ідею створення фінансового Рамштайну

Федоров розраховує на завершення цього року реформи цифровізації будгалузі

Дефіцит е/е залишається на вчорашньому рівні, але перші дві години доби 13 січня вдалося пройти без лімітів - "Укренерго"

Обсяг готівки в обігу в 2022 р. зріс на 14,1%, найпоширенішою стала купюра 500 грн - НБУ

ВР прийняла за основу два законопроєкти про пільги для промисловості

Верховна Рада імплементувала стандарти ЄС у сфері водовідведення в Україні

Локальна генерація стане одним із ключових трендів післявоєнної енергетики – заступник міністра енергетики

Рада заборонила гральному бізнесу працювати на "спрощенці"

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що змінює умови функціонування ринку ОСЦПВ

Рада має намір запровадити електронні акцизи на алкоголь та цигарки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА