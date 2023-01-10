НБУ констатує відсутність прогресу щодо виходу міжнародних фінгруп із РФ, просить підтримки країн-партнерів та їхніх регуляторів

Національний банк України (НБУ) звернеться із запитами до держав і регуляторів у спробі вплинути на міжнародні банківські групи, які залишаються в РФ, незважаючи на російську агресію в Україні, повідомила пресслужба регулятора у вівторок.

"Публічно ще раз звертаємося до керівництва міжнародних банківських груп – залишаючись в Росії, ви обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів. (...) Тому НБУ звернеться із запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезгадані дії міжнародних фінансових груп", – йдеться в релізі Нацбанку у вівторок увечері.

Регулятор зазначив, що він неодноразово звертався до Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole із закликами припинити бізнес у РФ та Білорусі, одержуючи запевнення, що вони "продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їхнього бізнесу в Росії, включно з варіантами виходу з цього ринку".

"Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Нацбанк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим", – наголосив центробанк.

Остання інформація, яка з'явилася в публічному полі, про надання "дочками" іноземних банків пільгових умов кредитування учасникам так званої спеціальної військової операції є черговим свідченням того, що зроблені заяви відрізняються від фактичного стану справ, оскільки фінустанови залишаються активними учасниками банківського ринку агресора, конкуруючи за збільшення кредитних портфелів. Крім того, у своїх матеріалах вони відкрито використовують назви "ЛНР" і "ДНР" як окремих суб'єктів, зазначає НБУ.

"Міжнародні банки повинні нарешті реалізувати рішучі заяви, зроблені майже рік тому, та вийти з ринку зануреної по лікті в крові українців Росії. Дотичність поважних європейських компаній до економіки країни-терориста – отруйна. Війна – це час обирати між прибутком та гідністю", - наводить пресслужба слова голови НБУ Андрія Пишного.

НБУ додав, що в цьому питанні він солідарний із позицією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, який чітко заявив, що міжнародні компанії, які залишаються працювати в Росії, напряму фінансують російські воєнні злочини та геноцид українців.