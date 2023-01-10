Державний "Олімпійський навчально-спортивний комплекс "Конча-Заспа" стане управителем спортбази Медведчука

Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), на відкритому конкурсі обрало управителя для заарештованої спортивної бази та іншої нерухомості в Українці Обухівського району Київської області, яку пов'язують із членами родини відомого українського експолітика.

"Управителем комплексу спортивної бази та земельної ділянки площею понад 24 га обрано державне підприємство "Олімпійський навчально-спортивний комплекс "Конча-Заспа". Арештований актив тепер сприятиме підготовці спортсменів національних збірних команд України з олімпійських видів спорту", – повідомляється на сайті АРМА.

Згідно з інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про майно колишнього народного депутата Віктора Медведчука, яке було оформлене через ТОВ "Інвестиційна компанія "Спорт-Тур" і заарештовано рішенням суду минулого року.

АРМА уточнює, що оголосило конкурсний відбір суб'єкта оціночної діяльності щодо професійної оцінки заарештованого майна. Після завершення цього етапу з переможцем конкурсу буде укладено договір управління, а фактичне використання активу управитель розпочне з моменту підписання акта прийому-передачі майна.