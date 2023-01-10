Економіка

11:03 10.01.2023

"Укренерго" через холод і вітер поширило ліміти споживання електроенергії на всю добу 10 січня

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"Укренерго" через холод і вітер поширило ліміти споживання електроенергії на всю добу 10 січня

Станом на 10:00 вівторка споживання електроенергії в Україні підвищилося через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно зі щоденним оновленням компанії в соцмережах, також зросло споживання промисловістю та бізнесом, звичне для робочого дня.

"Укренерго" зазначило, що внаслідок цих факторів зріс дефіцит потужності, зокрема й уночі.

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведено ліміти споживання, що діють протягом усієї доби – з 00:00 до 24:00", – зазначено в повідомленні НЕК у телеграм-каналі. Як повідомлялося, у понеділок ліміти не діяли в перші чотири години доби, в неділю – в перші 9 годин.

При цьому в компанії зазначили, що в багатьох областях ліміти вже перевищено, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми використовуються аварійні відключення.

Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження в мережах операторів системи розподілу, тривають ремонтні роботи, описала ситуацію "Укренерго".

Крім того, у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж через високу активність бойових дій.

"Укренерго" вкотре наголосила, що поки що енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, серед них і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили би повною мірою покрити потребу в електроенергії.

Як повідомлялося, пізно ввечері в понеділок, зокрема, "Полтаваобленерго" і "Прикарпаттяобленерго" повідомили, що "Укренерго" з вівторка, 10 січня, знову повернулося до цілодобового доведення лімітів енергоспоживання обласним енергопостачальним компаніям (обленерго), тоді як у перші новорічні дні вночі обмежень не було.

Полтавській області доведено нічний ліміт (з 00:00 до 07:00) за потужністю в області 437 МВт, а з 07:00 до 24:00 – 478 МВт, тоді як рік тому максимальна потужність становила 812 МВт.

Івано-Франківська область також отримала нічний ліміт з 00:00 до 07:00 – 222,86 МВт, тоді як денний ліміт на решту доби становить 291,99 МВт.

Теги: #енергетика #укренерго

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