Економіка

10:47 10.01.2023

Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів російського олігарха Дерипаски

3 хв читати
Мін'юст подав до ВАКС позов про стягнення активів російського олігарха Дерипаски

 Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів у дохід держави до Олега Дерипаски – одного з найбагатших російських олігархів, який наближений до президента Росії та володіє значними частками груп компаній "Русал", "Базовий елемент", "Ен+ груп".

"До Олега Дерипаски застосували санкції і Україна, і США, ЄС, Велика Британія, Польща, Швейцарська Конфедерація, Австралія та Нова Зеландія. З отриманих відповідей на запити Мін’юсту та згідно з міжнародними санкціями вбачається, що підсанкційна особа є громадянином РФ, підтримує путінський режим, оскільки залучена до одержання вигоди від уряду Росії та виробництва бронетехніки, яку застосовує країна-агресор у війні проти України ", – зазначила заступниця міністра Ірина Мудра, чиї слова наводяться у повідомленні відомства у вівторок.

Вона наголосила, що Мін'юст зібрав достатню доказову базу для звернення до ВАКС щодо стягнення активів Дерипаски в Україні в дохід держави.

Зокрема, наголошується в релізі, в процесі встановлення підстав на запити Мін’юсту отримано інформацію, що група металургійних підприємств "Об’єднана компанія "Русал" постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб збройних сил РФ військової техніки, зброї та боєприпасів. При цьому частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод" (НГЗ).

Крім того, як зазначає Мін'юст, Дерипаска через групи пов'язаних компаній володіє значними активами в Україні таких підприємств, як ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар'єр", ПрАТ "Жежелівський кар'єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Компанія" Алюміній України", ТОВ "Сервісний центр "Металург", ТОВ "ЧАС ІТ", ТОВ "Охорона МДЗ", ТОВ "Центр обліку Миколаїв", Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм", ТОВ "Запорожалюмінторг", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий" комбінат", нежитловою нерухомістю, технікою тощо.

Як повідомлялося, ВАКС після зміни законодавства 1 вересня 2022 року повністю задовольнив позовні вимоги Мін'юсту та ухвалив перше в історії рішення стягнути в дохід держави українські активи російського бізнесмена Володимира Євтушенкова – бенефіціара АФК "Система" та ексспіввласника "Vodafone Україна".

Крім того, наразі ВАКС розглядає позов Мін'юсту про конфіскацію українських активів Михайла Шелкова – основного бенефіціара та члена ради директорів російської ПАТ "Корпорації ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану.

Як раніше уточнювала Мудра в інтерв'ю kp.ua, Мін'юст подав іще шість таких позовів: стосовно російського дипломата Анатолія Торкунова, ректорів Кримського та Бєлгородського університетів Андрія Фалалєєва та Олега Полухи, депутатів Держдуми Романа Лябіхова та Бориса Пайкіна, а також експрезидента України Віктора Януковича.

Стосовно Януковича в середині грудня ВАКС також ухвалив рішення про стягнення активів у дохід держави, проте Мін'юст оскаржив це рішення суду в частині незадоволених вимог позову.

У рамках оновленого у травні законодавства ВАКС надається 10 днів на розгляд таких позовів. Після рішення ВАКС сторони мають п'ять днів на його оскарження в Апеляційній палаті ВАКС із можливістю продовження ще на 10 днів.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 1 вересня повністю задовольнила позовні вимоги Міністерства юстиції України та ухвалила рішення стягнути в дохід держави активи російського громадянина Володимира Євтушенкова, на якого указом президента України накладено санкції, повідомляє ВАКС.

"Це перше рішення про конфіскацію майна російського громадянина в Україні. Таку конфіскацію передбачено в законі України "Про санкції", вона має виключний характер і може застосовуватися лише під час дії воєнного стану до осіб, які значною мірою сприяли збройній агресії проти України", - наголошується у повідомленні суду, розміщеному в четвер на сайті ВАСК без зазначення прізвища.

Джерело: https://www.facebook.com/atpoltavaoblenergo

https://www.facebook.com/oe.if.ua

Теги: #мінюст #дерипаска #вакс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:12 04.01.2023
ВАКС заарештував ексголову комітету ВР, підозрюваного у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

ВАКС заарештував ексголову комітету ВР, підозрюваного у заволодінні правом вимоги банку на понад 128 млн грн

13:56 03.01.2023
Електронні системи вимагають суттєвого доопрацювання, щоб закон про захист прав інвесторів будівництва запрацював – Мін'юст

Електронні системи вимагають суттєвого доопрацювання, щоб закон про захист прав інвесторів будівництва запрацював – Мін'юст

19:08 26.12.2022
ВАКС обрав запобіжний захід колишньому нардепу від ОПЗЖ, викритому на махінаціях із житлом

ВАКС обрав запобіжний захід колишньому нардепу від ОПЗЖ, викритому на махінаціях із житлом

06:28 20.12.2022
Комітет Конгресу, який розслідує штурм Капітолію, радить Мін'юсту США порушити кримінальну справу стосовно Трампа

Комітет Конгресу, який розслідує штурм Капітолію, радить Мін'юсту США порушити кримінальну справу стосовно Трампа

12:42 15.12.2022
Суд стягнув у дохід держави активи Януковича на десятки мільйонів гривень

Суд стягнув у дохід держави активи Януковича на десятки мільйонів гривень

22:00 14.12.2022
ВАКС конфіскував майно у Януковича на користь держави

ВАКС конфіскував майно у Януковича на користь держави

18:18 08.12.2022
Ексглава НБУ Шевченко подасть апеляцію на рішення ВАКС про його безстрокове тримання під вартою без права внесення застави

Ексглава НБУ Шевченко подасть апеляцію на рішення ВАКС про його безстрокове тримання під вартою без права внесення застави

12:29 08.12.2022
ВАКС заарештував із альтернативою застави екснардепа Грановського, який контролював чиновників Одеської міськради

ВАКС заарештував із альтернативою застави екснардепа Грановського, який контролював чиновників Одеської міськради

17:33 07.12.2022
ВАКС заарештував з альтернативою застави бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради

ВАКС заарештував з альтернативою застави бізнесмена Кауфмана, який контролював чиновників Одеської міськради

11:52 07.12.2022
ВАКС заочно заарештував екснардепа Грановського за організацію схеми зловживань на Одеському припортовому заводі

ВАКС заочно заарештував екснардепа Грановського за організацію схеми зловживань на Одеському припортовому заводі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" через холод і вітер поширило ліміти споживання електроенергії на всю добу 10 січня

ЄС готовий узяти на себе провідну роль у відновленні України - Єврокомісія

Виплати України за держборгом у 2023 році становитимуть майже 660 млрд грн – піки - у березні, травні-червні та листопаді - Мінфін

Шмигаль: Близько 1 трлн грн Україна отримала від міжнародних партнерів у 2022 році

Український бізнес у 2022 році сплатив податків на 80 млрд грн більше, ніж у мирному 2021 році - Шмигаль

ОСТАННЄ

Російські ракети зруйнували міні-НПЗ у Мерефі, обстріляний непрацюючий Шебелинський НПЗ - директор А-95

Державний "Олімпійський навчально-спортивний комплекс "Конча-Заспа" стане управителем спортбази Медведчука

Супермаркети Novus і Varus прибирають із полиць продукцію Bonduelle через скандал із забезпеченням військових РФ

Російські "дочки" західних банків надають кредитні канікули російським військовим

"Укренерго" через холод і вітер поширило ліміти споживання електроенергії на всю добу 10 січня

Кувейт має намір у 5 разів збільшити постачання дизпалива та подвоїти експорт гасу в Європу

Мінекономіки анулювало видачу 83 грантів на переробку на 424,3 млн грн

НБУ не бачить ознак неплатоспроможності Сенс Банку, які могли б стати приводом для його націоналізації

Грузія просить у СБ $75 млн для складання ТЕО прокладання кабелю дном Чорного моря до Європи

ЄС готовий узяти на себе провідну роль у відновленні України - Єврокомісія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА