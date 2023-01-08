"Укренерго" на неділю збільшила обмеження споживання е/е на 2 години

Стійка морозна погода призводить до зростання рівня споживання в неділю, а відповідно і дефіциту в енергосистемі, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Для забезпечення балансу виробництво-споживання областям доведені ліміти споживання, що діють з 09:00 до 24:00", - зазначила компанія в щоденному оновленні в телеграм-каналі, наголосивши, що перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень.

Вона додала, що вночі обмеження станом на сьогодні не застосовуються.

Як повідомлялося, на суботу ліміти споживання діяли з 10:00 до 23:00.