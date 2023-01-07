Економіка

15:51 07.01.2023

Міжнародні резерви України в грудні зросли на 1,9% - до $28,5 млрд

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Міжнародні резерви України в грудні зросли на 1,9% - до $28,5 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року, за попередніми даними, становили $28,491 млрд, що на 1,9%, або на $536,4 млн більше, порівняно з листопадом 2022 року завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили інтервенції НБУ з продажу валюти для підтримки фіксованого курсу.

Як повідомив НБУ на своєму сайті ввечері в п'ятницю, загалом за рік вони знизилися на 7,9%, або $2,45 млрд.

Нацбанк уточнив, що чисті міжнародні резерви в грудні зросли на 3,3%, або $579 млн – до $18,318 млрд, проте за рік вони скоротилися на 11,8%, або $2,45 млрд.

Як зазначає регулятор, у грудні на динаміку міжнародних резервів вплинули операції з управління держборгом. Зокрема, валютні надходження на рахунки уряду України в НБУ становили в грудні $4,468 млрд, зокрема від ЄС - $598,7 млн, від США через трастовий фонд Світового банку - $2,03 млрд, від розміщення ОВДП - $540,7 млн, від Світового банку - $402 млн, від правління Канади - $367,8 млн, а від інших міжнародних кредиторів - $528,9 млн.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування і погашення держборгу в інвалюті становив $833,9 млн, зокрема $119,6 млн спрямовано на погашення боргу перед міжнародними кредиторами, $714,3 млн - на обслуговування ОВДП.

Крім того, Україна перерахувала в МВФ $166,2 млн.

На міжнародні резерви також вплинули операції НБУ на міжбанку, зокрема, продаж на валютному ринку $3,193 млрд і купівля в резерви $29,6 млн, за рахунок чого сальдо інтервенцій було негативним і становило $3,163 млрд.

Крім цього, на резерви вплинула переоцінка фінансових інструментів у бік збільшення на $231,6 млн.

За інформацією НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту, що достатньо для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.

Як повідомлялося, на початок 2022 року міжнародні резерви України становили $30,941 млрд, чисті міжнародні резерви (ЧМР) – $20,767 млрд.

Теги: #нбу #міжнародні_резерви

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