Український бізнес у 2022 році сплатив податків на 80 млрд грн більше, ніж у мирному 2021 році - Шмигаль

Український бізнес сплатив у 2022 році на 80 млрд грн більше податків, ніж у мирному 2021 році, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Незважаючи на продовження воєнних дій та атаки ворога, ми зробимо все можливе, щоб 2023 став першим кроком для великого відновлення української економіки. У 2022 році ми зробили неможливе і профінансували абсолютно всі витрати бюджету. Загалом ці витрати становили близько 2,7 трлн грн", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, українські громадяни та бізнес минулого року сплатили до державного бюджету понад 900 млрд грн, ще 425 млрд грн сплачено до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування.

"За рахунок випуску військових облігацій було отримано близько 600 млрд грн. Ми вдячні громадянам та бізнесу, які купували ці облігації і тим самим інвестували у сильну армію та стійку державу", - додав прем'єр.

Шмигаль подякував українському бізнесу, який сплатив на 80 млрд грн більше податків у 2022 році, ніж за 2021 рік.

"Ваша стійкість, патріотизм, адаптивність та соціальна відповідальність дозволили утримати економіку України на плаву. 2023 рік має стати роком нашої перемоги та роком початку відновлення нашої економіки. Працюємо для цього разом", - підсумував він.