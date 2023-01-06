Економіка

14:20 06.01.2023

Шмигаль: Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону ми можемо сказати, що успішно долаємо виклики зими

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Шмигаль: Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону ми можемо сказати, що успішно долаємо виклики зими

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна успішно долає виклики зими.

"Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону ми можемо сказати, що поки що успішно долаємо виклики зими. Зробимо все, щоб так залишалося і надалі", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, а аварійних відключень зараз майже немає.

Прем'єр також повідомив, що у підземних газових сховищах країни зберігаються 11,7 млрд. куб. м газу, а на складах – 1,2 млн тонн вугілля.

"Є гроші та допомога партнерів, щоб додатково закупити необхідні ресурси", - наголосив він.

Теги: #газ #опалювальний_сезон #шмигаль

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