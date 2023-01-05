Нардеп Железняк анонсував законопроєкт про скасування ПДВ та мита на імпорт дронів

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк анонсував законопроєкт про звільнення від ПДВ та мита ввезення дронів на територію України, оскільки офіційний імпорт їх близький до нуля.

"Вже найближчими днями ми з колегами ініціюємо звільнення від ПДВ/мита ввезення дронів до кінця війни. Жодного економічного сенсу від наявності таких обмежень зараз немає", - написав нардеп у телеграм-каналі у четвер.

За його даними, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну офіційно завезено лише 657 дронів, за які сплачено ПДВ та мито. Решту було завезено як гумдопомогу і допомогу військовим.

Як повідомлялося, раніше цього тижня після скарг волонтерів уряд спростив правила ввезення в Україну безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів) як гуманітарну допомогу, скасувавши вимогу про надання будь-яких додаткових документів, включно з гарантійними листами кінцевого споживача.

"Таким чином буде вирішена ситуація, коли волонтери мали проблеми із ввезенням в Україну звичайних цивільних дронів та дронів подвійного використання – ніхто не вимагатиме від них додаткових документів, зокрема – гарантійних листів. Ухвалення постанови сприятиме реалізації спрощеного порядку ввезення в Україну таких товарів гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану", – прокоментувала рішення перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Мінекономіки уточнило, що пропуск таких безпілотних апаратів має здійснюватися за місцем перетину митного кордону України шляхом подання у паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та без оформлення гарантійних листів.