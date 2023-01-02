Економіка

16:08 02.01.2023

Херсон отримав надані столицею 50 млн грн на забезпечення життєво необхідних послуг - Кличко

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Херсон отримав надані столицею 50 млн грн на забезпечення життєво необхідних послуг - Кличко

 Херсон отримав виділені Києвом кошти на відновлення і життєзабезпечення звільненого від російських окупантів міста, заявив мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко.

"Херсон отримав кошти - 50 млн грн, щоб мати можливість забезпечити життєво необхідні послуги жителям. Також місту необхідні гроші на відбудову лікарень, інфраструктури – всього того, що ми не можемо передати як технічну або гуманітарну допомогу, але без чого відновити життя в Херсоні неможливо", - цитує Кличка пресслужба київського мера.

Зазначається, що, отже, виконано всі рішення, ухвалені Київською міською радою про допомогу громадам, звільненим від окупації російськими військами.

"Перші кошти від Києва були спрямовані найбільш постраждалим громадам Київської агломерації, які стали на шляху варварів, що проривались до Києва. В Київській області фінансову допомогу з бюджету столиці отримали десять громад", - наголошується в повідомленні.

У ньому уточнюється, що наступним рішенням Київ допоміг п'яти громадам Чернігівської області.

"За зверненням Військової адміністрації Херсону було ухвалено рішення допомогти місту, яке з перших днів повномасштабного вторгнення опинилося в окупації, мер якого був викрадений агресором і досі перебуває в полоні", - зазначають у пресслужбі Кличка.

Там додають, що Київ надав пряму фінансову допомогу 16 громадам на загальну суму 410 млн грн.

Теги: #херсон #кличко #київ

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