"Укрзалізниця" винна КВБЗ майже 1,5 млрд грн за поставлені у 2022 році пасажирські вагони

Дебіторська заборгованість АТ "Укрзалізниця" перед Крюківським вагонобудівним заводом (КВБЗ, Полтавська обл.) за поставлені у 2022 році 70 пасажирських вагонів перевищила 1,48 млрд грн, повідомила пресслужба заводу.

"Станом на 28 грудня 2022 року поставлено вже 85 вагонів. Останні розрахунки з боку "Укрзалізниці" за них були проведені ще у 2021 році і лише за 15 вагонів у сумі 310,68 млн грн", - йдеться в повідомленні на сайті підприємства.

Пресслужба зазначає, що КВБЗ протягом 2022 року випускав та постачав вагони, але грошей не отримував.

"Крюківський вагонзавод протягом перших двох декад січня 2023 року простоюватиме, бо не має коштів закупити комплектуючі", - наголошується в повідомленні.

Згідно з ним, про наслідки відсутності розрахунків за такий обсяг продукції для КВБЗ його керівники неодноразово інформували Полтавську ОВА, "Укрзалізницю", профільні міністерства.

Керівництво заводу 29 грудня 2022 року надіслало термінового листа про критичну ситуацію на заводі на адресу голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна у зв'язку з появою у ЗМІ публікацій із посиланням на нього про отримання КВБЗ оплати за поставлені вагони.

"У листі наголошується, що отримання коштів ПАТ "КВБЗ" у поточному місяці є критично необхідним для завершення виконання держзамовлення в повному обсязі та забезпечення постачання решти 15 вагонів (зі 100 за договором)", - зазначено в повідомленні пресслужби.

Як повідомлялося, у рамках укладеного у 2021 році договору КВБЗ має поставити УЗ 100 пасажирських вагонів більш ніж на 3 млрд грн.