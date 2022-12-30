Економіка

07:49 30.12.2022

"Укрнафта" має намір активно виходити на ринок постачання природного газу кінцевим споживачам

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"Укрнафта" має намір активно виходити на ринок постачання природного газу кінцевим споживачам

ПАТ "Укрнафта" планує активно виходити на ринок постачання природного газу кінцевим споживачам, повідомив директор компанії Сергій Корецький в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Просто для розуміння: раніше компанія мала лише п'ять клієнтів за прямими договорами. Тепер ми плануємо стати надійним довгостроковим партнером як для великих промислових підприємств, так і бізнесів, яким потрібні маленькі обсяги. Запрошуємо всіх охочих до співпраці", - сказав він.

Глава "Укрнафти" також уточнив, що компанія має трохи більше 500 млн куб. м газу у підземних сховищах (ПСГ) країни, який розраховує продавати на біржі або за прямими контрактами. Водночас ринок природного газу після початку повномасштабної війни суттєво скоротився – промисловість закуповує, у кращому разі, удвічі менше.

Як повідомлялося, "Укрнафта" у 2021 році знизила видобуток нафти та конденсату на 0,1% порівняно з 2020 роком – до 1,499 млн тонн, газу – на 0,9% – до 1,117 млрд куб. м, але збільшила виробництво скрапленого газу на 1% (на 1,2 тис. тонн) – до 117,7 тис. тонн.

Ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" (за винятком контрольного пакету НАК "Нафтогаз України"). До вилучення структур Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова належало близько 42% акцій "Укрнафти".

Сергій Корецький змінив на посаді глави "Укрнафти" Олега Геза 10 листопада.

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі знаходяться 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС, з яких станом на кінець грудня 2022 року працюють 449. Інші – або пошкоджені внаслідок бойових дій, або перебувають на тимчасово окупованих територіях.

 

 

Теги: #газ #укрнафта

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