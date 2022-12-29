Топменеджери "Укренерго" прогнозують відновлення електропостачання знеструмленим через атаки РФ споживачам найближчим часом

Ремонтні бригади вже відновлюють пошкоджені у четвер унаслідок повітряних атак російських терористів енергетичні об'єкти та роблять все, щоб повернути світло знеструмленим споживачам у найкоротші терміни, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Як і після кожної масованої атаки, потрібно трохи набратися терпіння. Ми заживимо всіх споживачів так швидко, наскільки це можливо", - написав він у своєму фейсбуці.

При цьому він подякував Силам оборони України "за неймовірно круту роботу", зазначивши, що вони відбили 80% ворожих ударів.

Зі свого боку директор з управління ОЕС України - головний диспетчер "Укренерго" Віталій Зайченко написав у фейсбуці, що енергосистема витримала чергову атаку російських агресорів, і споживачі, які залишилися без світла через енергетичний терор росіян, будуть із електрикою найближчим часом.

"Завдяки Силам ППО та злагодженим діям оперативного персоналу всіх рівнів вистояли, і вже найближчим часом споживачі забудуть, що той удар сьогодні був", - запевнив Зайченко.

Як повідомлялося, "ДТЕК" зазначив, що внаслідок атаки у четвер пошкоджено вкотре одну з його ТЕС, а начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про пошкодження об'єкта енергоінфраструктури, внаслідок чого без світла залишалося майже 0,5 млн абонентів.

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила про влучання в енергооб'єкт області, внаслідок чого виникла пожежа.

Після атаки 40% споживачів Києва залишалися без електропостачання через необхідні заходи безпеки, зазначив мер Віталій Кличко.

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, на момент закінчення атаки приблизно об 11:00 найбільш складною залишалася ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.