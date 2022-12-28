Молдова уклала контракт на закупівлю електроенергії у Румунії

Молдовське держпідприємство Energocom уклало контракт із румунською держкомпанією Nuclearelectrica на закупівлю 10 МВт*год у нічний час та 30 МВт*год у денний час на січень 2023 року, повідомила пресслужба Energocom.

Вартість електроенергії становитиме близько 91 євро за 1 МВт*год.

У компанії пояснили, що 10 МВт*год вночі та 30 МВт*год вдень - це погодинні обсяги постачання.

За даними Energocom, електроенергія, що закуповується, покриє 4% від потреб Молдови.

Основний обсяг виробітку припаде на Молдавську ДРЕС, з якою 27 грудня укладено контракт на постачання електроенергії за ціною $73 за 1 МВт*год. Частину електроенергії Молдова вироблятиме за рахунок місцевих ТЕЦ і відновлюваних джерел енергії - вітрових та сонячних електростанцій, а також закуповуватиме на біржі в Румунії.