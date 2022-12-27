Мінекономіки очікує зниження ВВП України в 2022 році на 32% і підтверджує прогноз зростання на 3,2% у 2023 році

Економіка України через військову агресію Росії зазнала цього року найбільших втрат за всі роки незалежності – її спад становитиме близько 32%, повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Очікуємо на падіння ВВП цього року на 32%. Але це вже покращені прогнози, оскільки на початку військових дій вони були до 50%", – сказала вона в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Свириденко подякувала бізнесу, зокрема, завдяки якому ці гірші прогнози не виправдалися і який забезпечує 50% доходів бюджету, тоді як другу половину – міжнародні партнери.

Раніше у вівторок у програмі "Сніданок з 1+1" перша віцепрем'єрка підтвердила прогноз Мінекономіки про зростання ВВП України наступного року на 3,2%.

"Наступного року Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%, адже ми впевнені, що це буде рік перемоги", - наголосила вона.

В інтерв'ю "Форбс Україна", яке вийшло цього ж дня, Свириденко повідомила, що міністерство розглядає також два альтернативні сценарії, пов'язані з обстрілами енергетичної інфраструктури.

"Згідно з ними, у 2023 році ми все одно вийдемо на траєкторію відновного зростання, але воно буде менше. Приблизно від 1% до 1,5%. Але поки що підстав для переходу на якийсь із цих альтернативних сценаріїв ми не бачимо", – заявила перша віцепрем'єрка, нагадавши, що базовий сценарій передбачає завершення війни перемогою України у середині року.

Як повідомлялося, МВФ та Нацбанк очікують спаду української економіки цього року на третину.

Згідно з базовим сценарієм Фонду наступного року українська економіка зросте на 1%. Проте МВФ розглядає також два інші сценарії: негативний – із падінням ВВП на 12,5% – до 57% від довоєнного та позитивний – із зростанням його на 10%, або до 75% від довоєнного.

Нацбанк раніше зазначав, що на наступний рік навіть у базовому відносно оптимістичному сценарії з ефективним захистом енергооб'єктів та оперативним відновленням системи зростання ВВП буде дуже млявим і набагато нижчим, ніж 4%, які центробанк допускав у жовтневому прогнозі.